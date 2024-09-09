人民网华沙9月8日电（记者禹丽敏）近日，通用技术集团国际控股有限公司所属中机欧洲有限公司成功签署保加利亚圣乔治（St. George）229MWp光伏电站EPC项目合同。该项目将成为保加利亚单体容量最大的光伏电站。

圣乔治光伏电站项目位于保加利亚东北部的锡利斯特拉州，占地165公顷，项目预计于年内开工，并计划于2025年完工交付。项目将安装近40万块太阳能电池板，相当于保加利亚目前安装的太阳能发电量的13%，建成后每年预计将产生3.2亿度电，节约11万吨标准煤，减少27万吨二氧化碳排放，助力保加利亚实现其到2025年减少能源领域碳排放40%的国家目标。

在建设高峰期，项目预计将雇佣约200人；同时还将实施培训和技能发展计划，以弥合保加利亚可再生能源行业的人才缺口。正式投入运营后，圣乔治电站预计将为当地社区提供更多长期就业机会。

据悉，该项目由欧洲领先的电力开发及投资商Rezolv Energy投资建设，世界银行集团下属国际金融公司（IFC）提供融资支持。

“该项目将成为保加利亚最大的太阳能项目之一，我们希望将项目打造成行业内的最佳实践，符合IFC的环境和社会可持续发展绩效标准，因此我们需要找到本地经验和国际专业知识的最佳结合。为达到这个目标，我们需要找到拥有卓越业绩记录并与我们一样致力于可持续发展的合作伙伴，中机欧洲公司满足所有的要求。”Rezolv Energy首席执行官阿拉斯泰尔·哈蒙德接受媒体采访时表示。

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