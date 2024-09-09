人民网曼谷9月8日电 （记者张矜若）金边消息：9月8日，由中国路桥工程有限责任公司柬埔寨办事处与柬埔寨青年联合会（简称“柬青联”）联合举办的“赋能未来企业家”活动开幕式在金边顺利举行。柬埔寨副首相兼公务员部大臣、青年联盟联合会主席洪玛尼，柬商务部大臣、青年联盟联合会常委占尼莫，中国路桥柬埔寨办事处执行总经理吴金海，办公室主任魏聪，柬政府相关机构、柬青联青年代表等共400人参加开幕式。

“赋能未来企业家”活动开幕式现场合影。活动主办方供图

洪玛尼在开幕式致辞表示，中柬两国是铁杆朋友，中国路桥作为企业投资建设一大批优质代表性工程，受到柬政府和人民的高度认可，是国与国之间平等相助，互利共赢的典范。今年正值柬中建交66周年和柬中人文交流年。希望此次活动，能进一步加强柬青联与中国路桥的交流合作，办好中柬友好年的青年活动，为柬中青年携手共进搭建有益平台，引领两国青年为深化中柬命运共同体建设作出贡献。

洪玛尼在开幕式致辞。活动主办方供图

占尼莫在致辞中对中国路桥为柬埔寨青年事业发展做出的贡献表示衷心感谢，并详细介绍了柬青联的成绩及“赋能未来企业家”活动筹备情况和实施规划。她强调，此次活动将有助于提高柬埔寨青年整体职业技能及创业竞争力，以吸引更多国际投资。她希望未来能有更多像中国路桥一样的中国企业参与到柬青联合作项目中，推动更多项目落地柬埔寨，助力柬埔寨社会经济发展。

占尼莫在开幕式致辞。活动主办方供图

中国路桥在致辞中表示，自2001年中国路桥进入柬埔寨市场以来，高度注重履行企业的海外社会责任，累计为柬埔寨捐资捐物超700万美元，出资协助柬方建立培训中心培养当地基础设施人才，累计雇佣柬埔寨员工超过3万人次。此次双方联合举办活动，是中国路桥又一次积极履行央企社会责任，为柬人才培养和社会创新做出的重要努力。

本次“赋能未来企业家”是中国路桥在中华全国青年联合会、中国交建的指导下，联合柬青联举办的青年创业培训孵化项目。本活动将为300余名柬青年提供长达20周的创业培训，旨在通过商业规划、开展技能提升、创业培训等活动为柬埔寨优秀青年提供创业扶持及资源对接，为中柬之间架设联通“一带一路”的青年之桥，为促进中柬青年交流互鉴和共同发展贡献央企力量。

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