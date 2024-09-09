据新华社布鲁塞尔电 （记者丁英华、张兆卿）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局日前发布报告说，刚刚过去的8月与2023年8月并列成为该机构自1940年有记录以来最热的8月。

报告说，今年8月全球平均地表气温为16.82摄氏度，较工业化前（1850年至1900年）水平高出1.51摄氏度。

根据《巴黎协定》提出的控温目标，到本世纪末，应将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度内而努力。

数据显示，今年8月是过去14个月中，第十三个全球平均地表气温超过工业化前水平1.5摄氏度的月份。此外，过去12个月的全球平均气温是有记录以来任何12个月期间的最高水平，较工业化前的平均气温高出1.64摄氏度。

哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，在过去的3个月中，地球经历了有记录以来最热的6月和8月、最热的一天以及最热的北半球夏季。这一系列创纪录高温，增加了2024年成为有记录以来最热年份的可能性。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 15 版）

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