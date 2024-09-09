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中泰将深入推进海洋科技合作

2024年09月09日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社泰国清迈电  （记者高博）为期3天的2024年中泰海洋合作会议日前在泰国清迈结束，两国自然资源和海洋部门共100余名代表参会。他们表示，将不断深入推进海洋科技国际合作，携手应对全球海洋领域科学与技术挑战。

　　泰国自然资源和环境部海洋与海岸带资源研究所所长素玛纳·卡忠瓦塔纳功在会议上表示，中泰气候与海洋生态系统联合实验室自成立以来，一直为推动两国海洋科技合作发挥桥梁作用，希望在双方共同努力下，进一步拓展和深化两国海洋领域的科技合作，助力高质量合作成果产出。

　　中国自然资源部第一海洋研究所副所长乔方利表示，通过举办此次会议，双方交流了海洋科技合作最新成果，拓展了中泰两国海洋科技合作视野，同时长期合作使得中泰双方成为密切的海洋科研伙伴。

　　会议期间，双方项目负责人汇报了东南亚海洋环境数值预报系统、海岸带脆弱性研究、海洋濒危物种保护研究、海洋空间规划合作研究等9个旗舰合作项目及其子课题的最新进展情况，系统评述了项目成果在中泰两国海洋领域的应用及产生的社会效益，并研讨了2025年工作计划。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月09日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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