本报记者 尚凯元

在刚刚结束的巴黎残奥会上，一些体育场馆为视障观众配备了一款新型头戴式目镜。观众戴上目镜后，可配合一个小手柄来拉近画面并调节亮度。当现场大屏幕播放精彩比赛镜头时，图像会自动投射到目镜上，帮助视障人士观看比赛。“以前看比赛时，周围观众的欢呼声常让我感到茫然。现在借助这个目镜，我也能欣赏到这些精彩时刻了。”比赛现场，视障观众西塞跟记者分享了使用感受。

在巴黎奥运会和残奥会期间，运动员和观众体验到了多项专为残障人士设计的创新技术。在奥运村，由瑞士公司研发的电动轮椅可让残障人士通过身体前后摆动实现自由移动；法国公司设计的手动轮椅配备了新型制动系统，用户轻触轮胎外侧橡胶圈层即可实现高效刹车。在机场、车站和旅游局等公共场所，残障人士还可领取交通信号灯遥控器，借助巴黎交通信号灯上安装的声音信标及时获取过马路的语音提示。

“我们以奥运会为契机，推动了城市改造，加快了巴黎无障碍城市建设。无障碍理念已经成为巴黎城市建设的核心部分之一。”巴黎副市长阿拉吉表示。奥运会和残奥会期间，巴黎预计接待残疾游客35万人次。为提升城市建设的无障碍水平，巴黎市政府推出了一系列举措，包括为人行道信号灯增加遥控声音提示功能、为公交车配备轮椅坡道或采用低地板设计、翻新部分体育场馆等。

巴黎市政府还积极鼓励改善残障人士生活的创新项目。位于巴黎二区的“团结工厂”是一个致力于帮助社会弱势群体的活动中心。残奥会期间，“团结工厂”组织了相关初创公司展示助残创新服务。在这里，记者看到专为残障人士设计的健身营养软件、为听障人士提供显示剧院字幕的智能眼镜等。

“街道导航”是一款专为残障人士设计的地图软件，于今年5月上线。用户在输入目的地后，该软件会提示路线中可能遇到的障碍，并提供替代路线。对于视障用户，该软件还配备了左右两个手环，为用户提供转向时的震动提醒。该软件的创始人查理·加勒告诉记者：“在软件的开发与完善过程中，我们会向巴黎市政府反馈这些障碍的存在，希望能及时推动改进。”

一家初创公司开发的智能家居系统，让用户可以通过语音、触摸屏甚至目光与软件交互从而控制室内环境。该公司在发展过程中获得了来自政府的补贴和贷款支持，用户在购买该公司的服务时也可通过政府的伤残补偿金获得原价75%的补贴。该公司负责人托马斯·格罗尔表示，公共政策和资金支持很重要，这不仅有助于提升弱势群体服务体验，还能减轻家人和看护人员的负担，带来广泛的社会效益。

2022年，巴黎市政府推出了一项为期5年的无障碍建设战略，其核心之一便是创新，旨在通过研讨会、创新大奖赛和企业孵化器等形式支持残障相关初创企业的发展，为巴黎无障碍城市建设提供更多解决方案。法国媒体报道说，在科技不断发展进步的时代，初创公司在提升城市无障碍水平、增强社会对残障人士包容性方面将发挥重要作用，不仅帮助残障人士解决实际问题，还有助于推动社会观念的转变，促进社会更加公平、包容和温暖。

（本报巴黎9月8日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 15 版）

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