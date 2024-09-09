本报记者 时元皓 杨 一 黄培昭

在全球气候变化日趋复杂的大背景下，提升应对气候变化能力、增强农业发展韧性，既是保障粮食安全的必需，也是扩大农产品供给、增加农民收入的重要途径，对推动实现全球可持续发展目标具有重要意义。

近年来，巴西、泰国、冈比亚等国不断出台措施，通过加强自然灾害预警、扩大科技投入、促进国际合作等，努力提升农业适应气候变化的能力，并因地制宜采取措施，促进农业增产增收。

巴西——

扩大研发，提高作物适应能力

近年来，巴西政府重视生物技术研究并积极推动相关企业发展，助力提升作物适应气候变化能力。2021年，巴西科技部启动国家生物技术计划，旨在加强生物技术领域研究和基础设施建设。其中，农业被列为优先发展领域。巴西农业部粮食和农业遗传资源协调员帕切科表示，通过生物技术改良农作物遗传基因，可以有效改善物种特征，增强农作物气候适应能力，有助于提高作物产量、保障粮食安全。

巴西一家名为“SEMPRE”的农业科技公司致力于通过研究植物遗传物质改良及生物定向农药等提高农作物产量。该公司创新总监莱苏萨表示，生物技术的使用可以推动新型农产品开发，扩大种植面积的同时减少农用化学品使用。

巴西坎皮纳斯州立大学专门设立了气候变化基因组学研究中心，主要目标是通过基因组编辑和微生物研究等帮助作物提高气候变化适应能力，目前该中心主要研究对象为玉米。研究人员发现，巴西塞拉多部分地区在干旱和高太阳辐射的恶劣条件下依然拥有丰富的生物多样性，他们希望将相关植物的基因组或与之相关的微生物转移到玉米等作物上，从而提高其抗旱能力。

巴西还通过多项创新技术减缓灾难性天气带来的负面影响。巴西农业研究公司是隶属于巴西农业部的一家公共研究公司。为减缓干旱天气对于大豆种植的影响，该公司近年来推出综合技术项目，利用遥感监测、土壤管理、遗传改良等多项技术，多学科联动寻求解决方案，并通过技术转让计划建立合作伙伴网络加强对农民的培训，分享抗旱技术信息。

泰国——

增加投入，推动农业绿色转型

近年来，气候变化引发的高温、干旱、洪涝等自然灾害日益频繁，对泰国一些地方的水稻种植、水产养殖、畜牧业等产生影响。根据泰国农业经济办公室的最新报告，2024年第一季度，受厄尔尼诺影响，泰国农作物收益在国内生产总值中的占比下降4.1%。

泰国农业与合作社部农业推广司敦促加快推动农业绿色转型，以应对气候变化对农业生产的影响，同时适应不断变化的市场需求。泰国开泰研究中心认为，发展可持续农业是泰国应对极端天气事件、保障粮食安全、提高市场竞争力的重要解决方案。

泰国正在实施一项为期5年的稻米绿色气候基金项目，旨在通过大规模引入可持续和气候智能型农业实践，促进农业绿色转型，预计将使超过25万个农户受益，同时有望减少约240万吨的二氧化碳排放。

今年5月，泰国国家水资源办公室、泰国东北皇家理工大学等机构来到泰国东北部农业大省呵叻府，为当地农业试点地区安装智能气象站，并为农民提供相关技术培训，以新技术助力当地农业适应气候变化。孔敬大学经济学院副教授普姆西表示，推广可持续农业种植模式可以提高生产效率、促进农作物多元化，这是推进农业转型升级和增强农业气候韧性的重要方式。

联合国开发计划署一份公报显示，泰国政府采取多方面举措积极应对气候变化给农业生产带来的挑战。泰国政府正在实施《2015—2050年气候变化总体规划》，努力自主减少碳排放以减缓全球气候变暖，从而减少气候变化对泰国农业的影响。

冈比亚——

加强合作，改善农业灌溉技术

在西非国家冈比亚的高地地区，降雨不足且分布不均给该国重要作物花生的种植带来较大困难。长期以来，冈比亚广泛种植的花生产量较低且不稳定。由于机械化灌溉系统和技术相对落后，冈比亚的农户生计极易受到气候变化的冲击。

“如果气候条件有利，我们收获的粮食可以满足全家一年需求。如果碰上干旱等极端天气，农户自产的粮食难以满足生计。”冈比亚中部地区农户特罗瓦利表示，之前他们获取气象和天气预报信息的渠道十分有限，农业生产只能靠天吃饭。

近年来，冈比亚政府更加重视增强农业气候韧性，努力提升农业适应气候变化能力建设。冈比亚拥有众多河流和湖泊，水资源丰富，但大部分未得到有效开发。该国从加强农业用水科学管理、推广农业灌溉技术入手，不断增强应对干旱能力、提高农业生产力。

冈比亚与联合国粮农组织等国际机构开展合作，共同制定了气候智慧型灌溉战略。该战略主要包括精准灌溉、加强水资源管理和优化作物选择等，旨在利用传感器、卫星等数据帮助农户精确测量土壤湿度、作物需求等，从而优化灌溉的时间和水量，避免因过度灌溉而导致的水资源浪费。在雨季来临时，农户可以储存雨水，科学管理水资源，以备旱季使用。

冈比亚农业部门还大力引进并推广耐旱作物种植，从根源上减少水资源使用，同时推广耕地轮作，以改善土壤肥力，减少病虫害发生。

在相关部门的指导下，特罗瓦利一家成了气候智慧型灌溉的受益者。“以前我们的作物产量很不稳定，现在我们改善了灌溉系统，优化了作物选择，种上了耐旱作物，农田的肥力也增加了。”特罗瓦利说，通过科学的农业生产和管理，这里大多数农户粮食增产了，收入也在增加。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)