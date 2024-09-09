本报北京9月8日电 （记者张天培）国务委员、公安部部长王小洪8日在京会见来华出席全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会的塞尔维亚副总理兼内务部长达契奇、南非警察部部长姆许努。

会见达契奇时，王小洪表示，希望双方以两国元首重要共识为引领，加强执法高层互动，深化移民管理、打击电信网络诈骗犯罪、反恐等重点领域执法合作，合力打造共建“一带一路”安保名片，为构建新时代中塞命运共同体注入强劲动力。

达契奇表示，塞方坚定奉行一个中国原则，愿同中方深化执法安全领域合作，推动塞中关系迈上新台阶。

会见姆许努时，王小洪表示，希望双方共同落实好两国领导人重要共识，加强高层交往和合作机制建设，加强打击跨国犯罪、共建“一带一路”安保、执法能力建设合作，坚定维护好共同利益，筑牢中南关系和中非合作发展安全屏障。

姆许努表示，南中友谊源远流长，南方愿同中方务实高效开展警务合作，切实保护在南中国公民、机构和重大项目安全，推动建立更加紧密的南中关系。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 03 版）

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