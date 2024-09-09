习近平主席日前在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话，提议将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。中国与53个非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖，与非洲的整体关系提升为新时代全天候中非命运共同体，这是此次峰会取得的重要成果，必将凝聚起28亿多中非人民的磅礴力量，为中非携手推进现代化注入强大动能。

中非友好的基础是中国同每一个非洲建交国家的牢固双边关系。此次峰会前，中国已同20多个非洲国家建立多种形式的伙伴关系。此次峰会期间，习近平主席同与会非洲国家元首和政府首脑等举行双边会晤，就重大战略性问题进行深入沟通，中方总共与30个国家建立或提升了战略伙伴关系。“在实现梦想的道路上，中国是伟大的伙伴”“中国意味着希望和未来，唯有同中国深化合作，才有可能实现国家发展”“对非洲而言，中国是未来，是兄弟”……非洲国家领导人的积极评价充分表明，中国和53个非洲战略伙伴将继续并肩站在一起，为促进中非人民福祉、维护世界和平稳定发挥更大作用。

中非友好穿越时空、跨越山海、薪火相传。经过近70年的辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。中非合作论坛成立24年来特别是新时代以来，中国同非洲兄弟姐妹们本着真实亲诚理念，携手前行。中非在世界百年变局中肩并肩、手拉手，坚定捍卫彼此正当权益；在经济全球化大潮中强筋骨、壮体魄，累累硕果惠及中非亿万百姓；在大灾大疫面前同甘苦、共拼搏，书写了一个个中非友好的感人故事；始终相互理解、彼此支持，树立了新型国际关系的典范。从新型伙伴关系到全面战略合作伙伴关系，再到新时代全天候命运共同体，中非关系水平不断提升，定位更加清晰，内涵更加丰富，彰显了中非28亿多人民在百年变局中风雨同舟、携手同行的坚定意志。

当前，世界百年变局加速演进，人类社会面临前所未有的挑战。国际形势越是复杂，全球南方国家越要坚持独立自主、团结协作，共同维护国际公平正义。峰会期间，中非双方就国际形势和全球治理进行了战略对表，一致同意在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫发展中国家正当利益，促进国际公平正义；一致同意践行真正的多边主义，推进落实三大全球倡议，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化；一致同意打破“小院高墙”、反对歧视偏见、纠正历史不公，推动现代化发展事业惠及全体人民。中非领导人团结一致发出求和平、促发展的呼声，成为中非关系的又一丰碑和全球南方合作的又一典范。中非共同发出全球南方的正义声音，共同推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，有利于维护发展中国家共同利益，为世界注入更多稳定性和正能量。

中非命运共同体根植于传统友好，彰显于合作共赢，壮大于与时偕行。面向未来，中非双方将始终秉持历久弥坚的中非友好合作精神，在现代化征程上携手同行，共筑新时代全天候中非命运共同体，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 03 版）

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