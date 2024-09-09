本报记者 韩晓明

9月6日，由中国贸促会、商务部共同主办的第八届中非企业家大会在京举行，非方领导人及中非企业家代表、相关国际组织和机构代表约1000人应邀参会。与会代表一致认为，2024年中非合作论坛北京峰会提出的务实合作新举措，将对非洲国家实现现代化起到重要促进作用。中国推进中国式现代化将给全球经济发展带来新动力、新契机。

“我们带着实实在在的合作成果满载而归”

“在努力建设一个团结繁荣的非洲的进程中，中国的支持从未缺席。中方始终基于真诚友好、相互尊重和互利共赢的原则同非方开展务实合作。”塞内加尔总统法耶表示，“繁荣的合作之花绽放在这片由非中合作和友谊浇灌的沃土上。让我们共同努力，在友好互信的基础上，巩固双方合作成果，拓展新的合作机遇。”

“中方提出的中非携手推进现代化十大伙伴行动蕴含巨大机遇，将推动可持续的、互利共赢的增长。”津巴布韦总统姆南加古瓦表示，非中政府以及私营部门、中小企业尤其是科技创新等领域的从业者携手并进，将创造全球南方国家更加繁荣的未来。

圣多美和普林西比总理特罗瓦达表示，非中携手推进现代化十大伙伴行动的提出，彰显了中方致力于加强同非洲合作的务实态度，体现了非中共同致力于实现发展繁荣的坚定意愿。

“我最关注中方提出的贸易繁荣伙伴行动。”津巴布韦贸易促进会首席执行官马朱鲁表示，2024年中非合作论坛北京峰会期间，津中签署了津巴布韦鲜食鳄梨输华植物检疫议定书。“中国积极主动扩大市场开放，对非洲企业是重大利好。”

“中非合作论坛是加强非中往来的重要平台。”南非贸易、工业和竞争部部长帕克斯·陶表示，企业家大会等活动让双方企业家增进交流，促成更多合作协议。南非目前正在推进能源转型，注重在转型过程中提升在全球价值链中的位置，中国企业为南非提供了助力。

“企业家大会是双方企业界人士交流、洽谈、深化合作的平台。”乍得商业、工业、农业、矿业和手工业商会会长赛伊德对本报记者表示，此次峰会期间，乍中签署了机场建设、能源设施等项目的合作意向文件，这些合作将对乍得经济社会发展和工业化进程发挥重要作用。“我们带着实实在在的合作成果满载而归。”

“越来越多的中国企业到非洲投资”

近年来，新一轮科技革命和产业变革深入推进，非洲积极拥抱数字经济、绿色发展、人工智能等前沿技术，中方在相关领域具有一定优势和经验积累。与会嘉宾认为，中非加强创新合作，共同培育发展新动能，将发掘更多经济新增长点。

“越来越多的中国企业到非洲投资，助力非洲国家在工业化、农业现代化、基础设施建设等领域的发展，对于非洲发展光伏等新能源产业起到积极推动作用。”摩洛哥企业家协会摩中商务委员会主席拉腊基表示，中国企业在摩洛哥投资建厂，助力摩洛哥加快电动汽车产业的发展，创造了大量就业，惠及当地民众。

日前，《坦赞铁路激活项目谅解备忘录》在京签署。“作为签署备忘录的中方企业代表，我们深感中非深化务实合作前景广阔。”中国铁道建筑集团有限公司董事长戴和根表示，坦赞铁路焕发生机不仅印证着中非友谊历久弥坚，也将成为全球南方国家携手迈向现代化的标志性成果。

中国化学工程集团有限公司董事长莫鼎革表示，习近平主席提出中非要携手推进“六个现代化”。中国化学工程集团有限公司致力于为非洲国家提供工业发展的实践路径和综合解决方案，愿在构建高端化、智能化、绿色化工业产业体系中发挥更大作用，助推非洲将资源优势转化为产业优势，为中非携手推进现代化作出积极贡献。

“近年来，非洲经济快速发展，中非在医疗健康领域合作前景广阔。”联影集团董事长薛敏表示，联影努力推动双方在相关领域科研合作，大力发展企业本地化服务能力，以中国智造助力非洲医疗卫生事业发展，为卫生健康伙伴行动贡献力量，为提升中非人民在现代化进程中的获得感、幸福感、安全感贡献力量。

中国交通建设集团有限公司董事长王彤宙表示，集团紧紧抓住高质量共建“一带一路”带来的重大机遇，将继续发挥自身优势，走好生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，通过技术创新为中非合作贡献企业力量，落实好十大伙伴行动。

“非中携手合作、共同努力，我们的现代化梦想一定能够实现”

在实现现代化的道路上，中国愿同非洲国家互学互鉴、互帮互助、并肩前行。与会代表高度评价中方宣布的一揽子对非务实合作新举措，一致认为，中方结合自身发展经验，就中非携手推进现代化、助力全球南方现代化提出重大倡议，充分彰显了中国式现代化的世界意义和时代价值。

“中方致力于积极推动非中务实合作，非中合作完全契合非洲人民的意愿。感谢中国对非洲现代化事业的支持。非中合作相互尊重、相互成就，是促进和平、繁荣的合作典范。”科摩罗总统阿扎利表示，科摩罗正在实施“2030新兴国家”战略，大力开发旅游业、可再生能源、农业生产、航空和海运以及贸易所需的基础设施和金融服务。科方期待在相关领域同中方开展深入合作。

“在埃及新行政首都中央商务区项目建设中，我们将‘绿色设计’‘绿色施工’理念融入建设全过程，打造高效益、低消耗、低排放的绿色建筑示范工程；在阿尔及利亚迈盖耶尔省200兆瓦光伏发电厂、瓦德省300兆瓦光伏发电厂等项目中，我们引入前沿技术，有力助推当地实现可再生能源转型。”中国建筑集团有限公司总经理文兵表示，企业将全力参与中非互联互通网络标志性工程和“小而美”民生项目，助力非洲实现绿色、自主、可持续发展。

“中国在发展绿色可再生能源领域具有优势，契合非洲的发展需求。”毛里塔尼亚电力企业ELECTRIM总经理阿卜杜拉认为，中方帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，推动全球绿色低碳转型，显示了中方的长远目光以及与非洲兄弟共同发展的意愿。

加蓬总统恩圭马表示：“非中兄弟要充满热情和干劲，充满创造力地将信念付诸行动。非中携手合作、共同努力，我们的现代化梦想一定能够实现。”

（本报记者万宇、王珂、邹松、周輖、王远、车斌、李琰参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)