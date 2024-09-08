9月5日上午，2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体考察团走进中国建筑三局（简称“中建三局”）于成都市承建的金沙演艺综合体，在约6.7万平方米的建筑空间里，见证了现代建筑设计与古蜀金沙的奇妙碰撞。

视频制作：林梦雪 银家琦 李昊旭

“这个网状镂空的建筑是什么？”“它的设计理念是什么？”，老挝人民革命党中宣部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎对眼前的“城市雨棚”产生了浓厚的兴趣。

“‘城市雨棚’是整个项目的亮点和技术难点之一，以钢结构形成网状镂空效果，在阳光下可以产生很美的光影效果。”中建三局西南公司金沙演艺综合体项目经理文仕强现场介绍道。“建筑外立面仿若一张面纱，这张面纱由17条丝滑的线条贯穿，由共计约12000块异形块铝复合板组成，以连续流畅的曲面将墙面和屋面连为整体。”

亚洲媒体考察团正在上楼。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

沿着现代感十足的白色楼梯拾级而登，彷佛穿越千年，进入了古蜀文化的奇妙之旅。在金沙演艺综合体的综合剧场外墙上若隐若现的金面具吸引了考察团成员的兴趣。“你看到了吗？”“我看到了面具的左半边！”来自老挝的两位媒体记者热烈讨论着。

亚洲媒体考察团参观综合剧场外墙。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

进入综合剧场，高耸的天花板如同苍穹般遥远，视觉空间广阔无垠，仿佛能容纳下整个世界的喧嚣与静谧。舞台宽广而深邃，正等待着演员们用精湛的技艺去填满每一个角落。观众席则如波浪般层层展开，数以千计的座位错落有致，即便是在最远的角落，也能清晰地感受到舞台上每一个细微的动作与情感的流转。

亚洲媒体考察团在观众席就座。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

“这里的设计的理念是天空、山川、河流，对吗？整体感觉很有中国文化特色，上面的装饰像是丝绸在眼前徐徐展开，现代和传统交织，就像一场穿越时空的文化碰撞。”老挝国家电视台记者苯差叻蓬·威莱翁说道。的确，据讲解员介绍，该剧场以古蜀金沙文化中的“腾飞的太阳神鸟”+“金色的光芒洒落”为立意，空间中大面积金色的运用搭配灯光效果，让观众有着强烈的视觉震撼。运用仿生学的造型，表现出太阳神鸟高高腾飞的姿态，并通过顶面与墙面一体化处理，营造出绝妙的整体空间。

剧场内部空间。《中国经济周刊》记者 肖翊摄

但相较于传统商业建筑，剧场空间跨度大、机电管线更为复杂，建设难度较大。文仕强说：“传统技术精度难以满足项目需求，我们建立基于BIM的数字化建造理念，将信息技术与传统施工技术相融合，探索BIM+更广泛的应用，实现数字化建造。”

老挝国家通讯社副社长威莱·玛尼拉感慨称：“这座建筑竟运用了如此之多的高新技术，并且和文化理念、空间设计融合到了一起，建出了一个宏伟、漂亮又先进的综合体，可以预见到这里会吸引很多游客。”

据介绍，金沙演艺综合体是成都市政府规划建设的重大城市级公共文化设施项目，该项目投运后，将实现建筑与景观、文化与商业、形态与功能、创新与品质和谐共生，对完善城市功能布局、提升城市品质具有重要意义。

前来参观的巴基斯坦联合通讯社时事新闻主编马利克·阿万对中国建筑十分熟悉，他说：“中国建筑也在巴基斯坦建造了许多项目，我们有很多高速公路都是他们建造的，这次看到中国建筑在建筑设计和空间构造上不断在创新我很欣慰，也期待他们能建造更多‘奇迹’。”

统筹：曹鹏程

记者：林梦雪

(责编：刘洁妍、崔译戈)