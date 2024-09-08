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“云”上生活，丰富多“彩”

2024年09月08日12:48 |
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“有一种生活叫云南”。

云在山腰处，登顶看云海。

近日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行来到昆明，一同探访幸福“春城”、高原“花开”。

助力摘金夺银

“5秒准备……跳！”

随着教练一声令下，云南省游泳队运动员何鑫耀、何鑫远两兄弟跳入泳池。一时间，昆明海埂体育训练基地泳池内水花飞溅。顷刻间，少年们的手指就已触碰对岸。撑住池沿，挺身出水——两位少年跃上池沿。

“我喜欢这种拼尽全力的感觉，想不断挑战自己。”结实的肌肉下，何鑫耀有点腼腆害羞，却也自信满满，“以后目标是金牌。”

“通过日常训练，在他们身上越来越能看见少年拼搏向上的‘精气神’。”云南省游泳队助教刘乙婵说。在她看来，体育教育是孩子进取的阶梯——“因为它把‘拼搏’的精神注入了孩子们的内心”。

海埂基地作为四季适训的平台，助力海内外拼搏进取的追梦者。

这里位于昆明市南端，是国家游泳队冬训“打卡”的高原训练基地。2024巴黎奥运男子100米自由泳冠军潘展乐、2020年东京奥运冠军男子200米混合泳冠军汪顺等知名运动员长期在此驻训。

“高原训练可以有效提升运动员的耐力和体能，同时还能锻炼意志品质。”21岁的全国夏季游泳锦标赛冠军朱蕾桔说，“在这里，每个游泳运动员每天都要游很久，坚持是必备的素质。”

云南省体育局政策法规宣传处处长刘凡表示，在优先保障国家队及省级专业队训练前提下，海埂基地面向全世界开放。周边的共建“一带一路”国家的体育队是常客。“希望全世界的运动员在海埂基地练出好成绩的同时，能感受到我们努力服务的保障。”刘凡说。

“Amazing（不可思议）！”牙买加女足运动员亚历山德拉说，“选择来这里训练，首先因为这里有超级先进的草坪和设施，而且有非常可靠的医疗团队，我的竞技能力明显提升了。在这里大家对我们非常友好，让我们感觉就像在自己家。”

云南省游泳队运动员在昆明海埂体育训练基地进行训练。本报记者 伊霄摄

云南省游泳队运动员在昆明海埂体育训练基地进行训练。本报记者 伊霄摄

守护水绿山青

滇池之畔，山水相依。

“如果你没有真的到滇池来，只是看看照片，就无法真实感受这里带着水气的风，萦绕在山间的雾，跳跃在水上的光……”匈牙利民主传媒集团执行总编辑大卫·本奇克望着远处风景感慨道，“一切都那么真实，那么美妙！”

池水盈盈，照见今昔。“目前滇池全湖水质为Ⅳ类，夏季高温时期会有蓝藻水华现象。近年来，我们使用先进设备打散水体，扰乱同温层，避免蓝藻聚集暴发。”昆明滇池国家旅游度假区滇管水务局主管邓驹恩介绍说，“但是这还不够。”

问题在水里，根源在岸上。滇池作为昆明人的母亲湖，周边居民达百万，世代“靠水吃水”，围湖造田、工业排放、生活污水等增加了治理压力。

治湖先治水，治水先治污。系统工程需要系统思维：岸上岸下多头并进，上游下游齐抓共管。主城区不断畅通排水管网“毛细血管”，降低汛期雨污合流的溢流污染风险；环湖区域持续打通污水处理“神经末梢”，实现流域内行政村生活污水处理设施全覆盖。推动“一湖之治”向“流域之治”“全域联治”转变。

协同发展，久久为功。永久基本农田推广生态种植，控制农业面源污染；规划建设绿道，设定物理区隔、打造休闲长廊；以生态保护为底线，发展摄影、徒步、非遗展示等业态……滇池美起来，绿色发展给居民的生活增色添彩。

“我住在昆明十多年了。现在水清了，跑步走步的人就多了。我每天都喜欢出来走两圈，和大家一起锻炼身体。”滇池附近的居民王奶奶说。

站在西山，俯瞰滇池，气象万千。本报记者 伊霄摄

站在西山，俯瞰滇池，气象万千。本报记者 伊霄摄

凝聚万紫千红

“春城”也是“花城”。民族团结之花，四季不败，花团锦簇。

走进云南民族村，很多外国媒体人士发现：云南地区的少数民族，载歌载舞，热情好客。

“舞蹈是一种具有仪式感的文化活动，对于维系多民族国家团结十分重要。”《赞比亚时报》周刊主编安德鲁·摩西·米蒂说，“在我们国家也有很多来自不同地区的人，生活与饮食习惯大不相同，跳舞可以让我们欢乐地聚在一起，我们都认同这样的方式。”

万紫千红总是“春”。“每年，我们独龙族都会过卡丘哇节，邀请其他民族到我们这里聚餐，有傣族、景颇族、佤族，还有白族、彝族等等，我们都很期待这个日子的来临。”来自怒江州独龙族的熊文华说，每年第一次大雪封山就是团聚之时，大家围着篝火，边吃边唱边聊，暖流涌动。

中华一家，情深意长。各民族和睦相处、共同发展的动人场景，在云南处处可见。过去一年，云南省累计创建137个全国民族团结进步示范区示范单位，居全国第二位。

如今，在云南这片土地上，各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、奋进时代。一幅民族团结的壮丽画卷正在“彩云之南”徐徐展开。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在云南民族村体验民俗活动。徐俊摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在云南民族村体验民俗活动。徐俊摄

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

文字：柳 青、邱 越

图片：伊 霄、徐 俊

（来源：海外网）

(责编：刘洁妍、崔译戈)

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