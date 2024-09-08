金秋的北京，迎来中非关系史上又一里程碑时刻。

9月5日上午，国家主席习近平出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，回顾中非关系发展历程，宣布中非关系新定位，提出将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。

习主席的重要讲话在各界人士中引发热烈反响。

峰会期间，中方总共与30个国家建立或提升了战略伙伴关系，与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖。中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。

非洲各界人士表示，中非关系水平不断提升，体现了中国对非洲大陆及非洲各国关系的高度重视。

习近平主席在主旨讲话中提出中非要携手推进“六个现代化”，得到非洲各界的广泛认同。

习近平主席在主旨讲话中宣布中非携手推进现代化十大伙伴行动，得到各界积极响应。

各界人士表示，讲话擘画了新时代中非合作新蓝图，为中非携手推进现代化、共筑高水平命运共同体指引方向。

策划：孙志平、秦大军、樊华

统筹：李薇、祁星

编导：张志欢、邓冰雪、陈思

配音：王帅龙

综合新华社记者报道

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