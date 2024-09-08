新华社亚的斯亚贝巴9月8日电 高端访谈｜“想要吸引鸟儿进来，先要筑巢”——埃塞前总理谈埃中合作如何助力埃塞发展

新华社记者刘方强

“中国是我们的朋友。中国政府和人民为非洲提供了许多重要机遇，双方互利共赢。”埃塞俄比亚前总理海尔马里亚姆日前在接受新华社记者采访时说。

过去十年，埃塞工业园区快速发展，工业化进程取得长足进步。海尔马里亚姆回忆说，15年前埃塞国内还没有工业园概念，当他提出希望加快发展埃塞制造业时，中方告诉他，“想要吸引鸟儿进来，先要筑巢”。海尔马里亚姆说，这个比喻非常形象，令他印象深刻，埃塞随后学习借鉴中国经验，成功将工业园区的理念本土化，通过吸引全球投资者来推动本国经济发展。

海尔马里亚姆说，埃塞与中国关系经受住时间考验，持续向前发展，是成功合作的典范，对两国乃至全球南方都将产生积极影响。

海尔马里亚姆表示，两国历史渊源深厚，相互尊重，有着发展振兴的共同愿望。“中华文明与我们的文明在许多方面有相似之处”，埃塞和中国都在思考如何推动两大古老文明进一步发展。

海尔马里亚姆说，近年来，埃中关系发展达到新高度。埃塞俄比亚与其他志同道合的国家一起加入金砖合作机制，显示出全球南方重要性日益增长。2023年10月，两国宣布双边关系提升为全天候战略伙伴关系。埃塞俄比亚总理阿比出席了2024年中非合作论坛北京峰会。

海尔马里亚姆认为，从基础设施建设到人才培养，从工业园区发展到经贸投资，埃塞与中国合作对埃塞经济社会发展起到积极作用。

“任何国家要想实现经济社会快速发展，基础设施建设须先行到位。中国已经拥有成熟的基础设施，埃塞仍在推进基础设施建设，在这方面还处于初步阶段，而中国企业将帮助我们改变现状。”工程师出身的海尔马里亚姆说。

海尔马里亚姆对埃中合作的亚吉铁路项目格外关注。这条铁路全长752公里，是非洲首条跨国电气化铁路，连通埃塞首都亚的斯亚贝巴和邻国吉布提首都吉布提市的港口，是落实共建“一带一路”倡议和中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”的成果。这条铁路也被称作埃塞的“运输生命线”，大量化肥、小麦、钢材等由此进入该国，咖啡、芝麻、服装等埃塞产品则借助这条通道出口。

“就长期发展而言，铁路项目至关重要，是像埃塞这样的内陆国家的‘血脉’。”海尔马里亚姆说。

展望未来，海尔马里亚姆说，非中应继续加强南南合作，这将显著推动全球南方发展壮大，使全球南方在世界舞台上产生更大影响。

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