人民网墨西哥城9月6日电 （记者谢佳宁）9月6日下午，由中国电视艺术家协会、墨西哥中国文化中心联合主办的“中国电视纪录片墨西哥展映周”启动仪式在墨西哥国家艺术中心的何塞·巴斯孔塞洛斯大厅举行。

中国文联党组成员、副主席董耀鹏，中国驻墨西哥大使张润，中国文联理论研究室主任周由强，墨西哥中国文化中心主任石岳文，中国电视艺术家协会纪录片学术委员会副会长杨乘虎，纪录片导演、野生动物摄影家奚志农，墨西哥国家艺术中心主任安东尼奥·苏尼加，葡萄牙驻墨使馆文化专员路易萨，卡兰萨博物馆馆长卡拉，墨西哥城米格尔·伊达尔戈区旅游中心主任加尔万，墨西哥城夸乌特莫克区文化中心主任阿科斯塔等嘉宾共同出席，现场还聚集了中墨两国文化艺术界学者、纪录片爱好者、媒体代表等130余人。启动仪式由石岳文主持。

嘉宾为“中国电视纪录片展映周”剪彩。埃内斯托·多明戈斯摄

张润指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。墨西哥也一贯重视环境保护和应对气候变化，中墨两国在保护全球生态的国际合作中始终相向而行。奚志农导演拍摄的自然纪录片《雪豹和她的朋友们》向世界生动展示中国在生态保护领域做出的努力和取得的成果。希望此次活动能够让更多的墨西哥民众了解到中国尊重和保护自然的决心和行动，进而推动中墨生态和环保领域的合作。

杨乘虎表示，中墨作为东西半球两个具有深厚文化底蕴的国家，虽远隔重洋，但文化的纽带紧紧相连。本次纪录片展映周将开启中墨两国电视艺术家交流合作的新渠道、新路径。期待通过交流展映，进一步加强两国电视艺术家之间的沟通与合作，共同探索纪录片创作的新理念、新方法，促进中墨两国文化的互鉴与融合，携手推动中墨乃至世界纪录片艺术的繁荣发展。

中国电视艺术家协会纪录片学术委员会副会长杨乘虎致辞。埃内斯托·多明戈斯摄

安东尼奥·苏尼加在致辞中表示，本次中国纪录片展映周将进一步增进墨中两国人民之间的相互了解和友谊。

剪彩仪式后，现场播放《雪豹和她的朋友们》西语纪录片。伴随着摄影师的镜头，观众深入三江源保护区，看到了一个充满生机和奇迹的高原生态世界。从雪豹母子的温馨互动到藏狐、鼠兔、藏棕熊等多样动物的生存挑战，影片以独特的叙事视角展现了高原动物群落的多样性。观众感受动物们生活中的一个个珍贵瞬间，不时发出赞叹声。纪录片展映结束后，影片主创人员登台，和现场观众进行了互动交流。

(责编：崔译戈、吴成良)