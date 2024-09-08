9月7日，2024中国节在日本东京代代木公园开幕。人民网 许可摄

人民网东京9月8日电 （孙璐、许可）9月7日，2024中国节在日本东京代代木公园开幕。中国节实行委员长、中国驻日本大使吴江浩，实行委员会最高顾问、日本前首相福田康夫，日本众议院副议长海江田万里，日本外务大臣政务官高村正大，实行委员会事务总长、日本众议院议员青柳阳一郎，首席实行委员、在日中国企业协会会长王家驯，山东、湖南、青海等地方，友好团体和华侨华人代表及有关国家驻日使节参加。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩表示，中国节是中国驻日本大使馆同中日友好团体、在日华侨华人共创的品牌活动，是促进中日人文交流合作的重要平台。今年活动规模空前，多方位展现中华民族优秀传统文化和中国式现代化发展成就，让更多人近距离接触、体验、了解中国。我们愿同两国各界共同努力，以中国节为桥梁，带动越来越多民众融入友好交流。

现场还专设“一日领事部”，为两国民众提供领事咨询和办证服务。

现场专设“一日领事部”。人民网 蒋晓辰摄

湖南展位工作人员向中国驻日本大使吴江浩介绍特色文创产品。人民网 蒋晓辰摄

出席嘉宾纷纷祝贺中国节举办，赞赏中国发展成就，期待两国民众通过中国节加深相互了解和友好感情。

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