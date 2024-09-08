中国国际航空股份有限公司9月6日晚在东京举办纪念中日航线通航50周年庆典晚会。人民网 许可摄

人民网东京9月7日电 （孙璐、滕雪、许可）为纪念中日通航50周年，中国国际航空股份有限公司（简称“国航”）9月6日晚在东京举办了纪念中日航线通航50周年庆典晚会。中华人民共和国驻日本国特命全权大使吴江浩，中航集团副总经理、国航副总裁阎非，日本前首相福田康夫，日本国土交通大臣齐藤铁夫，日本中国友好协会会长宇都宫德一郎，日本航空会长赤坂祐二，全日空社长井上慎一，在日中国企业协会会长王家驯以及在日中国企业协会成员、中国及日本当地的主流媒体、旅行社及客货运代理等500余人出席活动。

中华人民共和国驻日本国特命全权大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩在致辞中表示，中日通航50年来，在两国航空界共同努力下，中日航线不断密织，疫情前两国每周往返航班达1400多架次，为中日人员往来和互访交流提供了极大便利，也有力促进了两国各领域友好交流和务实合作。国航作为载旗航司，不仅在中日民航市场的全面恢复中发挥了重要引领作用，近年还圆满完成了奥运赛事等重要运输保障任务，受到两国各界积极评价。期待中日两国民众通过搭乘中日航线“双向奔赴”，积极进行面对面交往，增进相互理解和信任，为中日关系发展打造更为坚实的民意基础。

中航集团副总经理、国航副总裁阎非致辞。人民网 许可摄

阎非在致辞中回顾并展望中日通航的历程与前景。他表示，自1974年9月29日中日正式通航后，国航50年来初心如磐、潜心耕耘。目前国航及其控股的深航、山航、澳门航的中日间周客运航班已恢复至508班次，搭建起中日之间沟通交流互访的宽阔桥梁；国航50年来始终秉持“安全第一”的理念，积极履行社会责任，圆满完成奥运保障等重大运输任务，赢得良好口碑。未来国航将为中日航线的不断发展、中日文化的交流互鉴、中日人民的友好往来作出新的更大贡献。

日本前首相福田康夫致辞。人民网 许可摄

福田康夫在致辞中对日中航线开通50周年表示衷心祝贺。他表示，半个世纪前，日中恢复邦交正常化并签订和平友好条约，两国友好人士为此作出了重要贡献。此后，随着日中航线的开通，两国人员、货物往来日益频繁。期待今后日中航线能发挥更加重要的作用，推动两国关系不断向前发展。

日本国土交通大臣齐藤铁夫致辞。人民网 许可摄

齐藤铁夫指出，两国是一衣带水的邻国，观光交流不仅推动了双方经济增长，增进国际理解，也提升了对彼此国家的好感度。希望今后两国更好地利用各地区的旅游资源，推动地方旅游发展，而完善航空网络，特别是地方直航航班的开通，是其中的重要支撑。期待日中航空网络进一步扩展，并祝愿两国持续深化交流合作。

在日中国企业协会会长王家驯致祝酒词。人民网 许可摄

王家驯致祝酒词。他表示，国航日韩地区总部是在日中国企业协会的重要成员、副会长单位和航空运输协会会长。在日中国企业协会将与国航及所有中国航空公司，打造强有力的航空运输集群，与日本的各航空公司合作共赢、携手同飞、共创未来，努力谱写航空事业的新篇章。

现场演出。人民网 许可摄

活动现场，中国舞狮队与日本太鼓队联合进行了互动表演；五位中日演奏家合奏日本经典曲目《空港》和《世界唯一的花》；舞蹈表演艺术家献上了结合中国书法与舞蹈的特别节目。

与会嘉宾合影。人民网 许可摄

1974年4月，中日两国签订《中日航空运输协定》，同年9月29日，中日第一条互飞航线正式开通，国航前身——中国民航北京管理局执飞的CA925航班由北京飞往日本，开启了中日友好交流的新篇章，这一首航航班号也一直沿用到今天。

1988年，中国国际航空公司成立。国航持续拓展和增强两国间的航线网络。目前国航旗下拥有包括深圳航空、山东航空、澳门航空在内的共11家子公司，运营飞机933架，航线通达6大洲，通航43个国家和地区，执行国际和地区客运航线达113条。国航日韩地区总部设在日本东京，在东京、大阪、名古屋、福冈、仙台、广岛、札幌、冲绳8个城市设有营业部，提供覆盖日本国内9个机场至中国主要城市的直达航班。2019年，国航系周客运航班达540班次。目前周客运航班恢复到508班，每周平均运输中日往返旅客4.7万人次。

中日航线通航50周年庆典现场。人民网 许可摄

国航表示，将进一步加大日本相关航线运力投入规模，有序推进北京—东京、北京—大阪、上海—大阪等航线的增班，以及新航点新航线的拓展，为中日文化交流注入新活力，为中日友好发展注入正能量。

本次庆典晚会由中国国际航空公司主办，中华人民共和国驻日本国大使馆、在日中国企业协会共同举办。

(责编：崔译戈、吴成良)