人民网堪培拉9月7日电 （记者陈效卫）9月6日，斐济中国文化中心推出“你好！中国—Nihao China”的主题花车，在斐济苏瓦红花节闭幕式的花车巡游中闪亮登场，吸引了数万市民的目光。

“你好！中国”主题花车走在巡游车队的前列。斐济中国文化中心供图

中午12时30分，第68届斐济红花节最重要的花车大巡游正式开始。“你好！中国”主题花车走在了整场花车队伍的前列。花车设计最引人注目的是一面高达3米的似锦繁花组成的花墙，花墙一侧，上万枚色彩缤纷的花朵巧妙拼成了“你好！中国—Nihao China”的字样和憨态可掬的大熊猫卡通图案，完整地展示了“你好！中国—Nihao China”的中国国家旅游形象标识。花墙的另一侧以红白两色花朵组成了“中国文化中心”的大幅古风印章标识，整体设计醒目出挑、端庄典雅、活泼生动，具有浓郁的中国风格。

花车上，四位激情四射的击鼓少年用激昂的中国鼓乐为整个巡游增添了动感的节奏。他们的鼓声节奏铿锵、雄浑有力、如雷霆万钧，与引领花车的一对遒劲有力、诙谐幽默的舞狮相得益彰。狮子的灵动舞姿和热情表演引来了观众的阵阵欢呼。三位身着斐济传统战舞服饰的本土舞者紧随其后，他们阳光帅气，草裙跣足，手持木斧，手舞足蹈。传统的战舞表演更是将节日气氛推向了高潮，展现了斐济民族的文化魅力。

来自逸仙小学的腰鼓队在音乐老师的带领下，走在伴随花车巡游的群众队伍的前列。

“你好！中国”主题花车巡游融合了中斐两国的传统文化元素，向观众们展示了两国深厚的友谊。苏瓦市中心的街道上，数万名观众观看了这一盛大场面。现场气氛热烈，花车经过，市民伴随着鼓乐欢呼着“Nihao China”。

为期8天的红花节（The Hibiscus Festival）是斐济最盛大的群众文化节日，闭幕式的花车巡游共有20部花车参加，红花节的赞助企业、斐济各类机构、红花小姐的参选佳丽纷纷推出精心设计的独具特色的各类花车。

斐济中国文化中心主任韩小燕表示，红花节的花车巡游活动深受斐济广大民众喜爱，通过这一平台，可以让更多的斐济民众近距离地接触中国文化，让中国文化更加深入人心。

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