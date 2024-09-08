人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援桑给巴尔医疗队派遣60周年主题征文颁奖仪式举办

2024年09月08日11:04 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡9月7日电 （记者邹松）9月6日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在中国驻桑给巴尔总领馆举办中国援桑医疗队派遣60周年庆祝活动之一“我与中国医生的故事”主题征文颁奖仪式。

中国驻桑给巴尔总领馆代总领事张明、桑给巴尔卫生部常秘米拉吉、坦桑尼亚驻联合国副代表苏莱曼、桑给巴尔卫生部和医院代表、全体第33期医疗队队员以及获奖人员等共约50位人士参加了本次活动。

全体获奖人员与大会主席团合影。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

全体获奖人员与大会主席团合影。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

张明表示，“我和中国医生的故事”主题征文活动的获奖作品共有35份，这些作品不仅展现了中桑人民之间深厚的友谊，还反映了中国医疗队在桑给巴尔的影响力和卓越贡献。通过此次活动，我们深刻感受到，医疗援助不仅仅是技术与服务的帮扶，更是人民心灵和友谊的连接与情感的共鸣。

中国驻桑给巴尔总领馆代总领事张明（中）给坦桑尼亚驻联合国副代表苏莱曼颁奖（右一）。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

中国驻桑给巴尔总领馆代总领事张明（中）给坦桑尼亚驻联合国副代表苏莱曼颁奖（右一）。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

米拉吉感谢中国医疗队为提升桑给巴尔医疗卫生事业整体水平、帮助当地人民享受到良好的基本医疗服务作出的突出贡献。米拉吉表示，此次征文活动进一步夯实中国与桑给巴尔在医疗卫生领域的合作，提升中桑友好关系。

苏莱曼赞赏中国驻桑给巴尔总领馆和援桑第33期医疗队举办此次“我和中国医生的故事”主题征文活动，并深情回顾多年来与中国援桑医疗队的友好交往和动人故事，表示愿为桑中友谊不遗余力作出贡献。

中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆说：“每天我们队员走在上班的路上，总是能听到当地人用中文‘你好’主动向我们打招呼。这件简单的事情显示了桑给巴尔人民和中国医疗队之间深厚真切的感情。我相信在过去的60年里，一定还有很多很多感人的故事。60年是一个新的起点。我们将与非洲人民一道，继续深化卫生健康合作，共同推动构建中非卫生健康共同体。”

中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆给当地医生陆琪雅颁奖。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆给当地医生陆琪雅颁奖。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

(责编：崔译戈、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部