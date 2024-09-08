人民网约翰内斯堡9月7日电 （记者邹松）9月6日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在中国驻桑给巴尔总领馆举办中国援桑医疗队派遣60周年庆祝活动之一“我与中国医生的故事”主题征文颁奖仪式。

中国驻桑给巴尔总领馆代总领事张明、桑给巴尔卫生部常秘米拉吉、坦桑尼亚驻联合国副代表苏莱曼、桑给巴尔卫生部和医院代表、全体第33期医疗队队员以及获奖人员等共约50位人士参加了本次活动。

全体获奖人员与大会主席团合影。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

张明表示，“我和中国医生的故事”主题征文活动的获奖作品共有35份，这些作品不仅展现了中桑人民之间深厚的友谊，还反映了中国医疗队在桑给巴尔的影响力和卓越贡献。通过此次活动，我们深刻感受到，医疗援助不仅仅是技术与服务的帮扶，更是人民心灵和友谊的连接与情感的共鸣。

中国驻桑给巴尔总领馆代总领事张明（中）给坦桑尼亚驻联合国副代表苏莱曼颁奖（右一）。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

米拉吉感谢中国医疗队为提升桑给巴尔医疗卫生事业整体水平、帮助当地人民享受到良好的基本医疗服务作出的突出贡献。米拉吉表示，此次征文活动进一步夯实中国与桑给巴尔在医疗卫生领域的合作，提升中桑友好关系。

苏莱曼赞赏中国驻桑给巴尔总领馆和援桑第33期医疗队举办此次“我和中国医生的故事”主题征文活动，并深情回顾多年来与中国援桑医疗队的友好交往和动人故事，表示愿为桑中友谊不遗余力作出贡献。

中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆说：“每天我们队员走在上班的路上，总是能听到当地人用中文‘你好’主动向我们打招呼。这件简单的事情显示了桑给巴尔人民和中国医疗队之间深厚真切的感情。我相信在过去的60年里，一定还有很多很多感人的故事。60年是一个新的起点。我们将与非洲人民一道，继续深化卫生健康合作，共同推动构建中非卫生健康共同体。”

中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队队长蒋国庆给当地医生陆琪雅颁奖。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

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