人民网韩国光州9月7日电 （记者莽九晨）第十五届韩国光州双年展中国馆6日在光州金峰美术馆举行开幕式。

本届光州双年展中国馆以“绘事后素”为主题，由首尔中国文化中心和Art Soul共同主办，展出中国10位艺术家的数十幅绘画作品。“绘事后素”出自《论语·八佾》，指在绘画之前要先绘制底色，只有打好基础，才能在此之上进行装饰和美化，强调基础的重要性。

中国馆开幕式上韩国艺术家进行表演。人民网记者 莽九晨摄

中国驻光州总领事顾景奇在开幕式上致辞说，中方重视光州双年展作为具有国际影响力的艺术舞台地位，连续两年携手光州双年展设立中国馆，对促进中韩艺术交流具有积极意义。顾景奇感谢韩方有关单位支持，表示愿共同办好中国文化体验活动，助力韩国民众增进对华正确认知。

韩国观众在中国馆观展。人民网记者 莽九晨摄

据悉，第十五届光州双年展活动将持续至12月1日，中国馆展览将持续至10月20日。中国馆将于每周五举行中国电影放映活动。

韩国观众在中国馆观展。人民网记者 莽九晨摄

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