金秋九月，天高云阔，北京又一次迎来“中非合作论坛峰会时间”。

天安门广场和长安街两侧，鲜艳的五星红旗同53个非洲国家和非洲联盟旗帜迎风招展，诠释着友情，汇聚着梦想，激荡着信心。

2024年9月2日至6日，习近平主席同53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长和非盟委员会主席以及联合国秘书长等，在人民大会堂真情相聚。

5天时间，近50场双多边活动。习近平主席同非洲朋友们的这次相会，树立起中非携手推进现代化历史进程中一座新的里程碑，标注下共筑人类命运共同体的“全球南方时刻”。

道合者，不以山海为远；相知者，不以万里为遥。

在习近平主席同非方领导人共同引领下，14亿多中国人民和14亿多非洲人民，同声相应、同气相求，向着构建人类命运共同体的美好明天携手前行。

执大象，天下往

“面向未来，我提议，将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体！”

9月5日上午，人民大会堂大礼堂。习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表题为《携手推进现代化，共筑命运共同体》的主旨讲话。20多分钟时间里，响起16次热烈的掌声。

讲话结束时，3200余名中外各界人士起立，以又一次长时间热烈掌声，向习近平主席表达崇高敬意。

掌声，致敬中非友好大家庭的又一次大团圆——

本次中非合作论坛北京峰会，是继2006年北京峰会、2015年约翰内斯堡峰会、2018年北京峰会之后，中非合作论坛历史上第四次峰会，也是中国近年来举办规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。

这是2024年9月1日在北京市朝阳区北土城附近拍摄的2024年中非合作论坛峰会标识。新华社记者 任超 摄

开幕式前，习近平主席同远道而来的国际贵宾们集体合影。

这张“全家福”里，习近平主席同外方领导人并肩而立。背景板上，中非合作论坛会徽“合抱之手”寓意中非人民心手相牵。

前来参会的，既有刚果共和国总统萨苏、吉布提总统盖莱、赤道几内亚总统奥比昂等出席过全部前三次峰会的老友，也有马里总统戈伊塔、塞内加尔总统法耶、乍得总统穆罕默德等首次作为国家元首出席峰会的新朋。博茨瓦纳总统马西西、纳米比亚总统姆本巴在各自国家面临重要政治议程之际，仍专程来华与会。

中国之邀，应者云集。这样的“双向奔赴”，本身就是对中非深化团结合作的最诚挚认同。

掌声，致敬中非兄弟般友谊的再一次弘扬升华——

9月2日下午，习近平主席为来华进行国事访问并出席峰会的南非总统拉马福萨举行欢迎仪式并会谈。

“南非是我访问最多的非洲国家，你是我在这次中非合作论坛峰会前，接待的首位对中国进行国事访问的非洲国家元首。”习近平主席说，“这彰显了中南关系的高水平和我们的友好情谊。”

好朋友、好伙伴、好兄弟的特殊感情，跨越山海。

去年8月，习近平主席应邀赴南非出席金砖国家领导人会晤，并对南非进行国事访问。

这是2024年8月20日在南非北开普省拍摄的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目（无人机照片)。由中国电建集团山东电建三公司承建的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目是撒哈拉以南非洲首个塔式熔盐光热电站项目，也是南非最大可再生能源投资项目之一。新华社记者 张誉东 摄

东道主拉马福萨总统工作千头万绪，但他表示，只要习近平主席来，再忙，都要安排国事访问。中国国家元首的国事访问，成为那次金砖峰会期间南非安排的唯一一场国事访问。正是在那次南非之行期间，习近平主席宣布，2024年在中国举办下一届中非合作论坛会议。

9月4日晚，在欢迎宴会的祝酒辞中，习近平主席深情回顾：“我曾10次访问非洲，也接待过很多非洲国家领导人访问中国。每次同非洲朋友见面，我都倍感亲切……”

2013年，习近平就任国家主席后首次出访就选择非洲，提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，引领中非关系跑出“加速度”。

从2013年到2023年，习近平主席作为国家主席五次访问非洲，两次出席中非合作论坛峰会，主持召开中非团结抗疫特别峰会、中非领导人对话会，总结提炼中非友好合作精神，亲自擘画新时代中非关系发展。

此次峰会期间，习近平主席同非方领导人以心相交、真情互动，留下许多精彩瞬间和动人故事。

科摩罗是西印度洋岛国，中国是第一个同科摩罗建交的国家。

9月2日，会见科摩罗总统阿扎利时，习近平主席谈到中国电视剧《山海情》近期在科热播，表示“中方愿同科方开展减贫合作，支持科摩罗人民将自身区位优势和海洋资源转化为发展动能，不断延续构建中科命运共同体的‘山海情’”。

2024年1月11日，中国第15批援科摩罗医疗队队长潘春熹在位于科摩罗首都莫罗尼的马鲁夫医院内为患者看病。新华社记者 王冠森 摄

今年7月，在同来华进行国事访问的几内亚比绍总统恩巴洛会谈时，习近平主席专门提及，几内亚比绍国歌由国父卡布拉尔作词、中国作曲家晓河谱曲，这是两国交往史上的一段佳话，也是两国人民深厚友谊的见证。

9月5日同习近平主席会见时，恩巴洛总统再次深情回应：“中国人为我们的国歌谱曲，当我们谈到国父的时候也会想到中国。几内亚比绍永远是中国值得信任的朋友。”

这是2024年7月8日在几内亚比绍首都比绍拍摄的板丁渔业码头和中企投建的水产品加工存储综合设施（右侧蓝顶建筑区域）（无人机照片）。新华社记者 韩旭 摄

峰会开幕式主旨讲话中，习近平主席擘画新时代中非合作新蓝图，为中非携手推进现代化、共筑高水平命运共同体指引方向。多位非方领导人发表完致辞后，专程走到习近平主席身旁，与习近平主席握手致意，表达愿同中方积极落实峰会成果的强烈愿望……

掌声，致敬中非关系史上新的里程碑——

经过近70年的辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。成立24年的中非合作论坛，也愈发走向成熟和完善。

从欢迎宴会、开幕式，四场高级别会议和第八届中非企业家大会等多边活动，到中非领导人之间频密的双边会晤，2日至6日，中非“峰会周”日程紧密，共计举行各类活动160余场。

从中非关系整体定位提升，到与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖；从面向国际社会展现中非坚定携手前行的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》，到详细描绘未来3年中非合作路线图的《中非合作论坛－北京行动计划（2025－2027）》……峰会成果丰硕，受到包括与会非洲国家在内世界各国广泛关注与欢迎。

大足以容众，德足以怀远。

“中非合作论坛建立在对话、相互尊重和共建基础上，树立了构建卓有成效的伙伴关系典范。我对习近平主席的远见卓识、充满活力的领导力以及对落实中非合作论坛会议成果的高度重视表示高度赞赏。”塞内加尔总统法耶说。

“习近平主席在此次峰会上宣布中非关系新定位和‘十大伙伴行动’，有助于非中深化各领域合作，共同推进现代化建设。”坦桑尼亚总统哈桑援引习近平主席的话说，“‘中非关系发展没有完成时，只有进行时’。”

行大道，共发展

“只要28亿多中非人民同心同向，就一定能在现代化道路上共创辉煌”。

9月4日晚，人民大会堂宴会厅气氛热烈，习近平主席和夫人彭丽媛欢迎来华出席中非合作论坛北京峰会的非方及国际贵宾。

宾主欢聚，举杯同庆，为中非团结合作的辉煌成就喝彩，为全球南方实现现代化的美好愿景祝福。

构建命运共同体，人类的共同梦想；现代化，梦想连接现实的必由之路。这条路上，中国与非洲大步向前，携手奋进。

秉承相知相亲的历史默契——

“中方愿以本次峰会为契机，推动坦赞铁路激活取得新进展，合作完善东非铁海联运网。”

4日上午，习近平主席同坦桑尼亚总统哈桑、赞比亚总统希奇莱马，共同见证签署《坦赞铁路激活项目谅解备忘录》。

这是2024年1月16日在坦桑尼亚达累斯萨拉姆拍摄的坦赞铁路始发站达累斯萨拉姆站。上世纪六七十年代，数万名中国专家、铁路工人奔赴非洲，同坦桑尼亚和赞比亚人民携手并肩，修筑了贯通东部和中南部非洲的坦赞铁路。新华社发（赫尔曼·埃马纽埃尔摄）

签署仪式前后，习近平主席分别同哈桑总统和希奇莱马总统亲切会见。三位领导人回溯中非友好历史，深情谈及坦赞铁路，表达对在新时代赓续中非兄弟情谊的热切期待。

穿越时空、跨越山海、薪火相传。

在舟舶继路、商使交属的古丝绸之路上，互通有无、相知相交；在争取民族独立、人民解放的斗争岁月中，彼此支持、患难与共；在发展经济、造福民生的振兴之路上，优势互补、合作共赢……

“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。”

世界上最大的发展中国家与发展中国家最集中的大陆，始终肩并肩、手拉手，奔跑在逐梦现代化的征程上。

展现互惠互利的务实担当——

9月3日上午，习近平主席会见马拉维总统查克维拉。会见结束时，查克维拉亲手交给习主席一本专门准备的小册子《马拉维的经济转型之路——中国政府与经济界的机遇》，向习主席热情介绍马中两国经贸合作的广阔前景。

2024年8月27日，在马拉维恩科塔科塔，施工人员在卡帕滕加至本加公路升级改造项目路段铺筑沥青路面。新华社发

“非常期待我们在现代化领域的讨论尽快转化为成果。”查克维拉说。习近平主席表示，愿以落实此次中非合作论坛北京峰会成果为契机，推动中马友好合作在新起点上走得更深更实。

峰会开幕式上，习近平主席郑重宣布中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，充分展现中国帮助非洲国家发展的真诚意愿。

从文明互鉴伙伴行动、贸易繁荣伙伴行动、产业链合作伙伴行动，到互联互通伙伴行动、发展合作伙伴行动、卫生健康伙伴行动，再到兴农惠民伙伴行动、人文交流伙伴行动、绿色发展伙伴行动和安全共筑伙伴行动，一系列实实在在的真举措，为深化中非合作、全球南方合作注入强劲动力。

论坛期间，中国和53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长和非盟委员会主席一致同意，发布《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，进一步助力非洲各领域可持续发展。

大人不华，君子务实。

据不完全统计，迄今中方帮助非洲新建和升级近10万公里公路、超1万公里铁路、近千座桥梁、近百个港口；向非洲几乎所有国家派遣了医疗队，诊治非洲民众约2.3亿人次；仅过去3年，中国企业就为非洲创造逾110万个就业岗位……中国的工人、医生、教师、志愿者等和非洲兄弟们一道辛勤耕耘，中非合作枝繁叶茂。

2023年1月10日，在加蓬首都利伯维尔的恩考克经济特区，恩考克国际职业教育和培训中心（由中国航空技术国际控股有限公司联合成都航空职业技术学院等院校共建）的学生进行车削加工操作训练。新华社记者 韩旭 摄

坚持独立自主的创新探索——

“中非关系最大的‘义’，就是把中国发展同非洲自主可持续发展紧密结合起来，实现互利共赢、共同发展。”2015年约翰内斯堡峰会上，习近平主席如是强调。

这次北京峰会，习近平主席明确提出，“支持各国探索适合本国国情的现代化道路，确保各国权利平等、机会平等”。

履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。

通过民族独立实现了第一次觉醒的非洲国家，正在经历独立自主迈向现代化的新的觉醒。

峰会期间，许多非洲国家领导人都表示，中国式现代化的独特理念和实践，是对世界现代化理论和实践的重大创新，为广大发展中国家独立自主迈向现代化提供了典范样本和全新选择。

2018年，中非共和国总统图瓦德拉曾到访陕西梁家河村，深入了解当地脱贫做法。此次峰会前，他又访问了山东、重庆、天津等省市，进一步探求中国矢志开拓现代化道路的经验。6日晚，在同习近平主席会见时，图瓦德拉有感而发：“亲身领略了中国式现代化的成就，这些都是习近平新时代中国特色社会主义思想的实践成果，我愿不断学习借鉴中方成功理念经验。”

大道之行，天下为公。

开幕式上，习近平主席发出号召，中国与非洲国家要携手推进公正合理的现代化、开放共赢的现代化、人民至上的现代化、多元包容的现代化、生态友好的现代化、和平安全的现代化。

携手开创全球南方现代化新道路，共同创造人类文明新形态。

文明互鉴伙伴行动，在习近平主席宣布的“十大伙伴行动”中居于首位。推动打造中非治国理政经验交流平台，设立中非发展知识网络和中非研究中心，深化双方治党治国经验交流……中非文明互鉴，热潮正起。

历史上，西方现代化进程曾给广大发展中国家带来深重苦难。今天，中非以共逐现代化之梦的壮阔实践，向世界自信宣示站在人类文明进步一边。

谋大同，向明天

“你是中国人民的老朋友、好朋友、真朋友”。9月3日下午，习近平主席同津巴布韦总统姆南加古瓦举行会谈。一番真挚的开场白，道出中津历经岁月积淀的传统友谊——

“总统先生这次访问南京，重回60年前在华接受军事训练的地方，这不仅是你同中国的不解之缘，也承载着中津并肩战斗的历史印记，体现出了中非传统友好的初心。”

这是2023年10月26日在津巴布韦哈拉雷拍摄的中国援建的新议会大厦外景。新华社记者 张保平 摄

姆南加古瓦总统深情回应：“我很荣幸访问了毛泽东主席故居和纪念馆，去了韶山。毛主席是中国共产党标志性的人物，他鼓舞着我们党争取津巴布韦的独立。我还去了南京，尤其是参访了陆军指挥学院，对我来说那就像回家一样。”

中非从来都是命运共同体，共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益把双方紧紧联系在一起。

当前，世界百年变局加速演进，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减。非洲国家在积极谋求实现经济独立、自主发展的同时，面临复杂严峻的全球性挑战。

“不论国际形势如何变化，中非友谊赓续传承、历久弥坚。”峰会期间，习近平主席如此诠释中非“全天候”情谊的真谛。

这是2024年6月5日在塞舌尔首都维多利亚拍摄的塞舌尔广电中心。中国援建塞舌尔广播电视中心项目位于塞舌尔首都维多利亚，由湖南省第六工程有限公司承建，总建筑面积约5600平方米，配备广播电视技术用房、办公用房及相关广电系统设备。新华社记者 王冠森 摄

共同走过的路程，让中国更理解非洲对全球治理变革的诉求——

“坦桑尼亚是新时代中国对非政策的首倡地。2013年，我在坦桑尼亚提出真实亲诚对非政策理念。”4日上午，习近平主席在会见坦桑尼亚总统哈桑时说，今年3月，中非学者在坦桑尼亚共同发布“中非达累斯萨拉姆共识”，体现了全球南方国家发展道路和理念共识。

“中非达累斯萨拉姆共识”强调发展道路的选择应立足本国国情和本土文化特色，共同推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，是中非双方共同意愿的展现。

当前，包括中国和非洲在内的全球南方声势卓然壮大，为世界和平和发展注入稳定性和正能量。

从支持非洲在国际事务中以一个声音说话，到率先支持非盟加入二十国集团，再到此次峰会上提出携手推进“六个现代化”的主张，习近平主席的一系列重要宣示和倡议，清晰表明同非洲国家团结合作始终是中国外交政策的重要基石。

在同习近平主席的会见中，联合国秘书长古特雷斯说：“历史上，非洲是殖民主义的主要受害者。中国同非洲的合作有助于减少非洲所遭受的历史不公，帮助非洲实现和平和发展。”

半个多世纪以来始终密切关注中国发展的厄立特里亚总统伊萨亚斯感触深切：“同中国的合作正在并将继续帮助非洲国家更好实现发展，抵制殖民主义、霸权主义，在国际上获得平等和尊严。”

2023年9月27日，在位于厄立特里亚阿斯马拉的农业技术援助项目示范地，中国援厄第三期高级农业专家组豆类作物专家刘运民（右）指导当地农户进行蚕豆作物的田间管理。新华社记者 韩旭 摄

并肩前行的经历，让中非合作的脚步愈发同频共振——

“住在同一颗星球，仰望同一片天空。远和近，都是家人；你和我，命运与共……”4日晚的欢迎宴会上，中国同非洲的少年儿童手拉着手走上舞台，为中非命运与共放声歌唱。习近平主席和夫人彭丽媛同外方领导人夫妇为孩子们热情鼓掌。

伴随着嘹亮的歌声，舞台主屏幕上依次呈现中国同50多个非洲国家的标志性合作项目。每一个项目的画面出现时，现场都会响起掌声与欢呼。

依托中非合作论坛这一平台，双方携手建起一条条公路、铁路，一座座学校、医院，一片片工业园区、经济特区，改变了无数人的生活和命运。中非合作论坛，始终由中非人民共商、共建、共享。

对明天的美好期待，让中非在新征程上坚定携手创未来——

“在新冠疫情肆虐之际，你向中国疫苗投出信任票。在塞舌尔因灾害进入紧急状态后，中方义无反顾伸出援手。”9月2日下午，在会见塞舌尔总统拉姆卡拉旺时，习近平主席道出一段中塞两国在困难面前同舟共济的故事。

2021年1月10日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺在位于塞首都维多利亚的一个疫苗接种点接种中国新冠疫苗。新华社发（塞舌尔《民族报》供图）

“得益于中国疫苗，塞舌尔较快克服新冠疫情，恢复经济社会发展。”拉姆卡拉旺总统动情地说，塞方钦佩习近平主席的远见卓识和提出的重大理念倡议，愿同中方继续坚定相互支持，做彼此的真正朋友。

层出不穷的全球性挑战面前，广大非洲国家对习近平主席提出的系列全球性倡议愈发认同。

9月5日，习近平主席会见卢旺达总统卡加梅。两国发表《中华人民共和国和卢旺达共和国关于共同推动落实三大全球倡议的联合声明》。以联合声明的形式推动落实三大全球倡议，足见卢方的高度重视。

“尽管前方有各种不确定性甚至惊涛骇浪，但是人类发展进步的大方向不会改变。”在会见古特雷斯秘书长时，习近平主席的话，展现着大党大国领袖的天下情怀，“希望各国携手构建人类命运共同体，推动人类共同乘坐的这艘大船驶向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。”

无论过去还是现在，中非都是推动构建人类命运共同体的先行者。

从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到新时代全天候命运共同体，中非关系水平不断提升、内涵持续丰富，彰显了中非28亿多人民在百年变局中风雨同舟、携手同行的共同意志。

根植于传统友好，彰显于合作共赢，壮大于与时偕行。在习近平主席同非方领导人共同引领下，中非携手掀起全球南方现代化热潮，必将为构建人类命运共同体树立更加光辉的典范。

文字记者：杨依军、丁小溪、郑明达、朱超、涂铭、温馨、马卓言、董雪、邵艺博

统筹：谭谟晓、包昱涵、杨文荣、贾伊宁、龚兵、周咏缗、王文源

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