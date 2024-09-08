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“2024中国节”活动在日本东京举行

2024年09月08日09:32 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月7日电（记者胡晓格　杨智翔）为期两天的“2024中国节”活动7日在日本东京代代木公园拉开帷幕。

　　本次活动由中国驻日本大使馆和“2024中国节”执行委员会共同主办。现场设置了约150个展位，观众不仅可以品尝中国各地特色美食，欣赏二胡演奏、杂技表演、人气动漫等，还可以亲自体验新能源汽车、智能手机等“中国智造”，感受中国经济蓬勃发展的活力。

　　“2024中国节”执行委员会最高顾问、日本前首相福田康夫在开幕式上致辞时说，今年的“中国节”上有山东省、湖南省、青海省等中国地方省份参展，充分展现了中国地方文化的魅力。中国发展面貌日新月异，希望更多日本民众有机会到中国去，亲自感受当下的中国，期待双方通过加强人员交流共同促进民间友好。

　　中国驻日本大使吴江浩在致辞时表示，今年的“中国节”活动规模空前，旨在全方位展现中华优秀传统文化和中国式现代化发展成就，让大家通过近距离体验，了解当代中国。期待以“中国节”为桥梁，带动更多日本民众到中国走一走、看一看，感受真实、生动的中国。

　　东京市民户谷顺子曾带女儿去中国旅游约20次。她在今年“中国节”活动上品尝了小笼包，还体验了中国水墨画等。“很久没去中国了，这次参加‘中国节’活动觉得非常怀念中国，孩子说又品尝到了小时候记忆中的中国味道。”户谷顺子说。

　　日本滋贺县和中国湖南省已建立友好关系多年。滋贺县政府国际课课长荻野大在“中国节”活动现场品尝了湖南特色点心、安化黑茶等。他说，希望能把中国的魅力传递给更多日本民众。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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