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阿尔及利亚举行总统选举

2024年09月08日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及尔9月7日电（记者徐永春）阿尔及利亚7日举行总统选举。阿全国主要地区的投票站于当地时间7日上午8时开放，位于偏远地区的流动投票站已于4日开始运行。

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

　　根据阿尔及利亚官方公布的数据，国内选民总数约2348万。此外，本次大选的海外投票于2日开始，约有86万阿尔及利亚海外侨民有投票资格。

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

　　据阿尔及利亚媒体报道，本次总统选举的3名主要候选人分别是以独立候选人身份参选的现任总统特本、社会主义力量阵线全国第一书记优素福·奥希什、争取和平社会运动党主席阿卜杜拉利·哈桑尼·谢里夫。

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

　　特本2019年12月当选阿尔及利亚总统，任期5年。根据阿选举法，总统选举应在现任总统任期结束前30天内举行。阿尔及利亚总统府今年3月宣布，该国将于9月7日提前举行总统选举。

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

9月7日，选民在阿尔及利亚阿尔及尔一处投票站投票。新华社发

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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