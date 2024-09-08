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“你好，沈阳”全球推介活动走进慕尼黑

2024年09月08日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社慕尼黑9月7日电（记者李函林　任鹏飞）“你好，沈阳”全球推介活动6日在德国慕尼黑举行。德国政商界代表等150余人出席活动。

　　本次推介会由沈阳市人民政府主办，旨在全维度展示沈阳城市新貌，助力沈阳招商引资引智、深化国际经贸合作和人文交流。参会嘉宾代表纷纷表示，愿意当好桥梁纽带，为深化德国与沈阳多领域交流合作作出贡献。

　　辽宁省委副书记、沈阳市委书记王新伟在推介会上致辞时表示，沈阳与德国保持着长期良好的经贸合作和人文交流。沈阳与德国有关方面合作前景广阔、空间巨大，希望未来能够共同推动产业发展、拓展消费市场、促进科技创新、深化文化交流。

　　中国驻慕尼黑总领馆代总领事林凯表示，中德两国多年来在经济、金融、绿色等多个领域取得可喜成果，成为国际合作的典范。双边经贸合作不仅成为中德关系的“压舱石”，也是中欧关系的“稳定器”。欢迎德国朋友用好这一契机，到中国挖掘商机、开拓市场。

　　宝马集团中国企业投资部副总裁雷福表示，沈阳作为宝马集团重要的战略基地，自2003年成立以来，宝马沈阳工厂持续稳步增长，现已成为宝马集团全球最大的生产基地之一，贡献了全球三分之一的宝马汽车产量。展望未来，宝马将继续深化与沈阳的合作，共同推动沈阳生产基地持续健康发展。

　　德国易路达科技发展集团首席执行官弗兰克·斯坦巴赫说，沈阳拥有雄厚的工业基础、完善的产业结构、健全的产业链条和高度集聚的产业群体，伴随着不断优化的营商环境，为易路达推动科技创新项目的全面落地提供了有力支持。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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