新华社拉姆安拉9月7日电 题：加沙儿童：“我们长不大”

新华社记者李军 黄泽民

新一轮巴以冲突爆发至今已11个月，尽管国际社会持续呼吁止战，但停火仍遥遥无期。战火给加沙儿童带来沉重苦难，近期暴发的脊髓灰质炎公共卫生危机更是加剧了他们的困境。加沙64万名10岁以下的儿童正紧急接受疫苗接种。

儿童是战争的无辜受害者。粮食短缺、水源匮乏、营养不良、疾病肆虐等问题严重威胁着孩子们的健康。联合国7月发出警告，饥荒已席卷整个加沙地带。对许多家庭来说，死于饥饿的威胁成为现实。联合国儿童基金会儿童营养问题主任维克托·阿瓜约表示，“加沙居民的营养状况是我们所见过的最严峻的挑战之一……遭受这场灾难的加沙人口中有近一半是儿童。”不仅如此，无数家庭无法获取清洁水源，加沙70%的污水泵被摧毁，污水处理厂瘫痪，本已脆弱的公共卫生体系已在崩溃边缘，疾病威胁无处不在，由此导致脊髓灰质炎这种在世界大多数地区绝迹的疾病在加沙卷土重来。

流离失所在加沙早已是常态。联合国数据显示，自新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带有多达190万人流离失所，其中约半数是儿童。联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员哈迪日前表示，以色列持续发布疏散令，人们被迫冒着炮火颠沛流离，从一处废墟逃往另一处，这样令人绝望的日子“望不到头”。

最新数据显示，本轮冲突夺去了4万多巴勒斯坦人的生命，其中1.6万多名是儿童；超过1.7万名儿童至少失去父母中的一方；3500名儿童因营养不良和缺乏食物而面临死亡风险。加沙9.4万余名伤者中，儿童占据了很大比例。一组组冰冷的数字背后是一个个无辜的生命。“在加沙，我们长不大。”这是加沙儿童的哀鸣。

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