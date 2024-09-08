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东方工业园在埃塞新年前开展捐赠活动

2024年09月08日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴9月7日电（记者刘方强）在埃塞俄比亚传统新年即将到来之际，位于埃塞首都亚的斯亚贝巴附近的东方工业园6日举行园内企业爱心捐赠活动，回馈当地社区。

　　作为埃塞首个工业园，东方工业园于2015年4月正式成为中国国家级境外经贸合作区。本次新年捐赠活动由园区及所有入园企业共同参与，帮扶当地民众共计5076人，其中有园区附近3所学校的学生和附近村庄约500名贫困老人。

　　记者在现场看到，工业园附近民众一大早就自发排成一列列长队，有序领取物资，脸上洋溢笑容。当地居民西米恩告诉记者：“今天我领到了大米、食用油和面粉。我很感激中国企业，这些物资会让我们过一个幸福年。”

　　东方工业园管委会副主任卢其新介绍，通过园区入园企业投资者协会的组织，活动共募得现金和物资总计约700万比尔（约合44万元人民币）。入园企业投资者协会代表江智文说，相关企业积极履行社会责任与义务，致力于改善当地周边贫困民众的生活。

　　今年9月11日是埃塞俄比亚传统新年。这一天被当地人视为一年中最重要的日子，全家人团聚，共享美食，祈求和平与稳定。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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