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中赞企业签署多项新能源合作协议

2024年09月08日09:22 | 来源：新华社
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　　中国电力建设集团有限公司和赞比亚国家电力公司近日在京签署了多项新能源合作协议，项目包括在赞比亚开展的1万个屋顶光伏项目、下凯富峡100兆瓦光伏项目和卡里巴100兆瓦光伏项目。

　　这是记者从近日在京举行的赞比亚电力发展论坛上了解到的信息。

　　据了解，中国电建进入赞比亚市场25年来，在能源、水利、市政、交通等领域累计实施项目近50个，建成电站总装机容量超1500兆瓦、电网超1100公里。其中，中国电建承建的赞比亚下凯富峡水电站，总装机容量750兆瓦，是中赞两国“一带一路”建设合作旗舰项目，也是近40年来赞比亚最大的基建项目。

　　赞比亚能源部部长马科佐·奇科特在论坛上表示，中国电建在赞比亚承建的项目对深化两国可再生能源合作、促进能源转型等方面具有重要意义。多位与会赞方嘉宾称，希望包括中国电建在内的中国企业继续扎根赞比亚，深化各领域合作。

　　今年赞比亚遭遇严重干旱，加剧电力短缺。中国电建响应赞比亚政府更快、更好建设电力基础设施的迫切需求，组织专家团队奔赴赞比亚，与赞方专家密切合作，形成了一系列分析报告，为赞比亚提供短期应急电力提升方案和中长期可持续发展计划，获得了赞比亚政府与领域内权威专家的肯定与认可。

　　“能源电力合作对于促进两国经济发展、改善民生福祉具有重要意义。”中国电建董事长丁焰章在论坛上表示，中国电建愿发挥能源电力“投建营”全产业链一体化优势，与赞方一道，扎实开展赞比亚全国电力规划等多项规划研究，携手打造一批重大标志性工程和“小而美”的民生项目。（记者王希）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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