新华社北京9月7日电 美国共和党籍前副总统迪克·切尼6日表示，将在今年11月举行的总统选举中投票支持民主党总统候选人、现任副总统卡玛拉·哈里斯，而非本党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普。特朗普随即抨击切尼为“名义上的共和党人”且“无关紧要”。

今年美国总统选举投票日为11月5日，还有不足两个月时间。“混乱”与“撕裂”是不少美国媒体和学者在谈论今年大选时不约而同的感触。

这是7月15日在美国威斯康辛州密尔沃基拍摄的共和党全国代表大会现场。新华社记者吴晓凌摄

切尼在6日发表的声明中形容特朗普为巨大“威胁”，称将在今年总统选举中投票支持特朗普的对手哈里斯。

切尼的女儿、前任共和党籍联邦众议员莉兹·切尼本月4日同样“背书”哈里斯。

哈里斯竞选团队6日对前副总统切尼的决定表示赞赏。特朗普则在其创建的社交媒体平台上发文说，切尼父女都是“名义上的共和党人”、“无关紧要”。据路透社报道，特朗普把不支持他的共和党人都称为“名义上的共和党人”。

2008年3月23日，在约旦河西岸城市拉姆安拉，时任美国副总统切尼在联合记者会上发表讲话。新华社记者华春雨摄

切尼父女在2016年总统选举中均投票支持特朗普。然而，在特朗普上任后，双方关系逐渐恶化。莉兹·切尼对特朗普的外交政策决定多有不满，特朗普则批评美国在阿富汗和伊拉克陷入“无休止战争”。这两场战争均在切尼任职副总统期间开始，美国至今也拿不出所谓“伊拉克有大规模杀伤性武器”的证据。

莉兹·切尼曾任国会众议院共和党党团会议主席，是共和党在众议院“三号人物”，在特朗普因2021年1月国会大厦骚乱事件遭弹劾过程中投下赞成票，因而在党内受到排挤，并被剥夺上述主席职务。特朗普曾痛骂她“不忠诚”“好战”，一些特朗普支持者还对她发出死亡威胁。

2022年8月，在怀俄明州举行的美国国会中期选举共和党内预选中，莉兹·切尼不敌特朗普支持的竞选对手，无缘连任。怀俄明州位于美国西部，整体民意较保守，传统上支持共和党。按媒体当时说法，这表明共和党与传统保守主义分道扬镳、拥抱特朗普“美国优先”的政策，也标志着切尼家族与怀俄明州长达40年的政治纽带断裂。（陈立希）

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