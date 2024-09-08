9月5日上午，国家主席习近平出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，就中非携手推进现代化提出六大主张，宣布了中方未来3年同非方开展携手推进现代化十大伙伴行动，指出中非共逐现代化之梦，必将掀起全球南方现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

多国人士在接受新华社记者采访时说，他们高度认同和赞赏习近平主席提出的“六大主张”“十大伙伴行动”，认为习近平主席的主旨讲话发出了中非共谋发展的时代强音，为双方携手推进现代化建设注入新动力，坚信非中在现代化征程上携手同行，一定能够共创辉煌，引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

“六大主张”为共逐现代化之梦注入强劲动力

当地时间9月5日中午，中非共和国总理莫卢瓦召集财政部长恩多巴等内阁成员，并邀请中国驻中非使馆人员同其一起研读习近平主席的主旨讲话以及《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》等重要成果文件。

莫卢瓦对新华社记者说，他看到了中国推进中非高质量命运共同体建设的坚定决心，切实感受到中方矢志帮助非洲国家建设现代化、以中非现代化助力全球南方现代化的真诚心愿。

“在当前复杂动荡国际形势下，深化对华合作愈加成为非洲国家实现安全、稳定和可持续发展的希望。”莫卢瓦说，“我们愿同中方及非洲各国一道，积极落实峰会成果，携手推进工业化和农业现代化，共同迈向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。”

公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全，习近平主席关于中非携手推进现代化的主张，引发非洲多国人士强烈共鸣。

“习近平主席提出中非携手推进现代化‘六大主张’，正是双方人民的共同期待，彰显了中方构建更高水平的中非命运共同体的决心，为进一步推进非中合作提供了新路径。”加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬说。弗林蓬今年6月曾赴北京参加和平共处五项原则发表70周年纪念大会，是日前联名致信习近平主席的非洲学者之一。他说：“不同于西方现代化，中国坚持走和平发展的现代化道路，始终致力于帮助发展中国家探索符合本国国情的现代化道路。”

“习近平主席的主旨讲话真诚而亲切，号召中非携手共逐现代化之梦，高屋建瓴地提出‘六大主张’，是对非洲国家真正的支持。”《摩中合作60年》一书作者、摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，“今年1月，我前往中国西南地区重点考察了重庆和成都这两座城市，耳闻目睹的一切让我由衷感叹中国的高质量发展。在实现现代化道路上，非洲国家与中国是同路人。”

“‘没有中非的现代化，就没有世界的现代化。’习近平主席的这句话深深打动了我。”纳米比亚每日新闻网总编辑温塞尔·马瓦拉对记者说。连日来，该网站国际新闻和非洲新闻版块集纳了大量中非合作论坛北京峰会相关报道。“在中国帮助下，新建的道路、机场、铁路、港口等基础设施改变了我们的生活，琳琅满目的中国商品让我们有了更好的选择。”

埃塞俄比亚政策研究所传播与出版顾问巴勒乌·德米西·科贝德告诉记者，他仔细研读了习近平主席主旨讲话，“绿色发展是新时代现代化的鲜明标识”这句话给他留下深刻印象。“绿色发展也是埃塞现代化建设的基石，我们既要实现经济增长，又要为子孙后代保护我们丰富的自然资源。埃塞发展将受益于中国绿色技术。”

“十大伙伴行动”发出共谋发展时代强音

在尼日利亚最大城市拉各斯，由中企开发建设的莱基港内，一艘货轮停靠在泊位内，港区内机械臂不断上下运动，卸下一个个集装箱。港口另一侧，龙门吊来回穿梭，将集装箱整齐码放成座座“小山”。

莱基港是尼日利亚首个现代化深水港，2023年4月正式开港运营。中国港湾尼日利亚莱基港有限公司运营副总监丹尼尔·奥迪贝说，“十大伙伴行动”内容十分具体，他最关心的是互联互通伙伴行动。

“互联互通可有效促进非洲贸易增长和产业发展，中方的提议契合非洲发展需求，也将为港口业带来巨大发展机遇。”奥迪贝说。

非洲各界人士在接受新华社记者采访时普遍表示，习近平主席宣布中方未来3年同非方开展携手推进现代化十大伙伴行动，涵盖文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑等领域，为未来非中互利合作指明清晰方向，注入新的强大动力。

——在南非，由中国企业承建的红石100兆瓦塔式熔盐光热电站南非合作方负责人姆托科·恩吉迪说，“十大伙伴行动”有望推动非洲绿色能源、制造业、农业、教育和创新等领域发展进步，助力非洲实现可持续发展。

——在卢旺达，经营一家食用菌培育工坊的莱昂尼达斯·穆希米伊马纳曾赴华接受菌草技术培训。特别关注兴农惠民伙伴行动的穆希米伊马纳说：“中国在农业领域，尤其是增值加工方面经验丰富，而这正是非洲所缺少的。”

——在喀麦隆，位于杜阿拉的圣路易斯诊所首席医疗官尼克·恩格瓦尼亚姆曾两次赴华学习，对卫生健康伙伴行动，尤其是成立中非医院联盟倡议感兴趣。“非洲迫切需要医疗设施，人口在增长，医疗设施却没有增加。与中国的卫生健康合作将帮助拯救许多非洲人的生命。”

——在峰会现场，曾访问中国多所高校的非洲大学联盟秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒对人文交流伙伴行动寄予厚望：“我期待这种合作能为非洲青年赋能。”

卢旺达国际关系与外交事务专家约瑟夫·穆塔博巴一直密切关注中国发展模式。他说，中国践行了帮助推进非洲现代化的承诺，不仅在资金上积极投入，在技术合作方面也非常主动。“基础设施及能力建设合作项目遍布非洲，充分体现了中方诚意”。

“激励并团结全球南方推动现代化事业发展”

《全球南方和中非合作论坛峰会吸引全球媒体关注》《中非“同频”超越贸易关系》……连日来，古巴拉丁美洲通讯社记者伊绍拉·迭斯深入报道中非合作论坛北京峰会。

“拉美国家将此次峰会视为一个范本。”迭斯对新华社记者说，“作为拉美和加勒比地区记者，我对南南合作的成功范例很感兴趣，希望进行深入思考。峰会向我们展示了中国与非洲可以建立怎样的高水平合作。中非关系的提升，对拉美和加勒比以及世界其他地区而言，开创了一个了不起的先例。”

各方人士在接受新华社记者采访时普遍认为，中非携手推进现代化，对引领全球南方加快现代化建设、推动世界现代化必将产生重大和深远的影响。

南非前资深外交官、浙江师范大学非洲研究院名誉教授赫特·格罗布勒不久前会同来自非洲50个国家的63名学者联名致信习近平主席，高度赞赏中非合作论坛历史性成就。

“非中伙伴关系将继续成为扩大全球南方合作的成功典范。”格罗布勒说，“构建非中命运共同体是双方共同的政治愿景，建立在加快经济合作的坚实基础上，为提升全球南方合作提供战略机遇，给发展中国家带来希望和启迪。”

弗林蓬说，当前，非洲仍面临局部冲突、饥饿、气候变化等多重挑战，非洲的工业化和现代化之路并非没有阻力，而中国是助力非洲加速实现非盟《2063年议程》的重要伙伴，“非中携手推进现代化必将为世界现代化进程提供更多助力，也将成为全球南方国家携手发展合作的典范”。

布希巴说，实现现代化是世界各国人民的共同梦想。非中共逐现代化之梦，为全球南方国家现代化提供新思路和新模式。“非中合作成就斐然，将会产生更大的力量，激励并团结全球南方推动现代化事业发展，为构建人类命运共同体贡献力量。”

出席峰会的联合国儿童基金会驻华代表桑爱玲说：“中国与全球南方国家，特别是非洲国家的关系正不断发展壮大。在联合国看来，中国与非洲所做的一切，都是为了加快实现可持续发展目标。我们期待这种伙伴关系继续加强，这是双赢、共赢。”

受邀来华参加2024世界青年发展论坛的尼日利亚青年伊莎·法提穆·阿比奥拉十多年前入职一家中国企业，争取机会学会了开火车，成为尼日利亚首位女火车司机。习近平主席宣布的中非携手推进现代化新举措令她倍感振奋。“只要我们协同发展，充分将全球南方资源整合起来，发展经济，改善生活，未来的日子一定充满希望。”

（新华社北京9月7日电 新华社记者）

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 02 版）

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