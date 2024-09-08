本报北京9月7日电 （记者张天培）首届中国—东非执法安全部长级对话7日在京举行，国务委员、公安部部长王小洪与布隆迪内政、市镇发展和公共安全部部长尼泰雷采担任共同主席并作主旨发言。

王小洪表示，习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会上宣布，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，为中非各领域合作指明了方向。中方愿与东非各国同心相向、使命共担，坚定不移推进落实全球安全倡议，共倡安全治理新理念，共建多方对话新平台，共解执法安全新难题，共推能力建设新举措，共创人员交流新局面，共筑新时代中国—东非执法安全合作新格局，以高水平安全保障高质量发展，实现各国共同安全、共同繁荣。

会上，签署了有关合作文件。14个东非国家代表团团长和东非警察首长合作组织轮值主席作了发言。

同日，王小洪分别会见了刚果（金）副总理兼内政部长沙巴尼和尼泰雷采。

会见沙巴尼时，王小洪表示，中方愿同刚方一道，以两国领导人重要共识为引领，增进政治互信，加强人员交往，深化共建“一带一路”安保、执法能力建设等领域务实合作，不断丰富两国全面战略合作伙伴关系内涵。

沙巴尼表示，感谢中方给予的宝贵支持，刚方坚定奉行一个中国原则，将采取切实有效举措加大对在刚中国企业和人员安全保护力度。

会见尼泰雷采时，王小洪表示，愿同布方共同落实好两国领导人重要共识，以首届中国—东非执法安全部长级对话为契机，进一步固化合作机制，深化执法安全领域务实合作，推动中布友好合作关系朝着更高层次、更宽领域发展。

尼泰雷采表示，布方愿在涉及中方核心利益问题上给予坚定支持，与中方共同落实好此次部长级对话成果，在新起点上推动两国执法安全合作高水平发展。

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 03 版）

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