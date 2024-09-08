9月5日，习近平主席出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，宣布中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，深刻阐释中非要携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化，并宣布将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。中非共逐现代化之梦，共筑命运共同体，这是双方在各自发展的关键时期作出的重要选择，必将引领全球南方现代化事业蓬勃发展，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

中国始终把发展同非洲国家关系作为对外政策的基石，中非合作论坛是加强中非团结合作的最重要平台和机制。论坛成立24年来特别是新时代以来，中非坚持相互理解、彼此支持，在国际风云变幻中坚定捍卫彼此正当权益，以互利共赢合作造福亿万中非百姓，树立了新型国际关系的典范。当前，世界百年未有之大变局加速演进，中非发展面临共同的机遇与挑战。中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，必将引领中非命运共同体建设继续走在构建人类命运共同体的前列，为双方人民带来更大福祉。联合国秘书长古特雷斯说，中非伙伴关系是全球南南合作的主要支柱，中非共同努力将为非洲大陆创造发展新动能。

实现现代化是世界各国不可剥夺的权利。现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。当前，中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。非洲也正经历新的觉醒，朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标稳步迈进。中非共逐现代化之梦，必将掀起全球南方现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。习近平主席提出，中非要携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化，揭示现代化发展规律，顺应时代发展潮流，反映中非共同理念，符合双方人民利益，为中非携手走好现代化之路提供了理念引领，对推动世界现代化行稳致远具有启示意义。

中方愿同非洲国家共同努力，深化中非合作，以中非现代化助力全球南方现代化。习近平主席宣布，未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动。这一合作方案覆盖面广，涵盖文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑等中非推进现代化事业的各个重要领域，将推动中非合作进一步拓展广度和深度。南非总统拉马福萨表示，“十大伙伴行动”与非洲发展议程高度契合，可以帮助非洲推动跨境跨区域互联互通，实现融合发展。今年7月，中国共产党二十届三中全会成功召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署。这将进一步深刻改变中国，也必将为非洲国家、为中非共逐现代化之梦提供新机遇、注入新动能。

中非携手推进现代化是属于全人类进步的伟大事业。只要28亿多中非人民同心同向，就一定能在现代化道路上共创辉煌，绘就人类发展史上崭新画卷，共同推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 02 版）

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