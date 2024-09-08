新华社塔什干9月7日电 （记者李奥）9月5日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见中共中央政治局委员、天津市委书记陈敏尔。

陈敏尔首先转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他说，在两国元首战略引领和亲自推动下，中乌关系实现快速发展。今年1月，米尔济约耶夫总统对中国成功进行国事访问。两国元首一致决定将中乌关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系。中国共产党愿同乌主要政党一道，落实好两国元首重要共识，推动中乌命运共同体建设。天津市将同乌方进一步深化经贸投资、教育科技、文化旅游等领域合作，加强友城交流，以地方交往服务两国关系发展。

米尔济约耶夫请陈敏尔转达对习近平主席的良好祝愿。他说，中国是我们亲密可靠的朋友，感谢中方对乌方建设“新乌兹别克斯坦”的大力支持。乌方愿同中方深化党际交流，深挖地方合作潜力，持续提升两国全方位互利合作水平，更好造福两国人民。

应乌兹别克斯坦最高会议立法院邀请，陈敏尔于9月4日至7日率中共代表团访乌。其间，分别会见了乌最高会议立法院议长伊斯莫伊洛夫、最高会议立法院五党党团领导人、塔什干市市长、撒马尔罕州州长，出席了乌兹别克斯坦鲁班工坊揭牌仪式暨中国（天津）—乌兹别克斯坦（塔什干）教育合作圆桌会议开幕式等活动。

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 02 版）

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