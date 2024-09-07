人民网登封9月6日电 （记者张靖、张丽娅）山林清泉、古刹寺院、佛乐与大自然里的水声、风声融合在一起，怀抱溪流、远离喧嚣……9月5日，日本少林寺拳法集团青年拳士代表团一行70人访豫，体验禅意十足的大型山地实景演出《禅宗少林·音乐大典》。演出的内容以少林寺历史故事和禅武文化为主，同时兼顾琴棋书画。

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