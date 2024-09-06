日前，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员走进昆明铁道职业技术学院。

2021年12月，高质量共建“一带一路”的标志性工程——中老铁路开通运营。昆明铁道职业技术学院承接国家重点援外项目——“援老挝铁道职业技术学院教育能力建设及教育技术合作”，负责师资培养和办学运营指导。

在学院高铁模拟车站的二楼铁道运输实训中心，来自非洲和欧洲的媒体人士站在援老挝铁道职业技术学院项目展板前细细观看，从文化交流到学习之旅，再到资源建设，通过一组组照片看到昆明铁道职业技术学院如何助力老挝铁路人才培养，感受到中老铁路人之间的深厚友谊。

“为服务高质量共建‘一带一路’，我们已组织老挝首批40名铁路师资进校培养，选派16名专家到老挝铁道职业技术学院进行5年的运营指导，帮助老挝建立完备的教育教学组织管理体系，培养符合中老铁路需求的本土铁路技术技能人才。”昆明铁道职业技术学院副校长邓正均说，“除此之外，我们也面向老挝、泰国、越南等国招收留学生，助力培养铁路人才。”

“我来自老挝的波里坎赛省，在昆明铁道职业技术学院学习机车运用与维护专业已经一年了。”老挝籍留学生柯比正在讲述自己与中老铁路的故事。

柯比还记得第一次乘坐中老铁路的感受：“快速、平稳、干净，窗外的景色很美。”来到昆明铁道职业技术学院学习后，中老铁路成为了他熟悉的回家路。柯比对常坐车次的时刻表记忆深刻：“早上（老挝万象时间）8点08分从万象发车，当日（中国北京时间）18点34分就能到昆明了，全程不到10个小时。”他期待在昆明完成学业后回到老挝当一名火车司机。

《赞比亚时报》周刊主编安德鲁·摩西·米蒂体验了模拟驾驶设备，他感慨：“这里的教学设备很完善很智能。今天的参观让我想起上世纪70年代，由中国援建的坦赞铁路正式通车，为赞比亚带来了新的发展机会。我很期待今后中国可以继续支持坦赞铁路升级改造。”

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在昆明铁道职业技术学院体验模拟驾驶设备。人民网记者 赵祖乐摄

据了解，自开通运营以来，中老铁路老挝段实现客货运数量逐年递增。截至2024年8月25日，当年已累计发送旅客22.7万人次，同比增长39.8%；发送货物35.5万吨，同比增长25%。

调研考察结束前，柯比告诉大家，他准备参加9月24日在四川举行的2024“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛铁道机车运用与维护技能赛项国内决赛。

“对这个比赛，你有信心吗？”

“我有信心！”柯比笑着回答。

“同心人”共建“发展路”。

统筹：李 舫

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审核：熊 建

文字：徐杭燕

图片：赵祖乐

(责编：崔越、刘叶婷)