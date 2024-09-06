“滇池太美了，湖水洁净、湖面宽阔，周围树木很多，日光照射下，整个城市氛围和谐自然。”《西班牙报》记者克里斯蒂娜·安德拉德站在滇池湖畔感叹道。

近日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员来到云南“春城”昆明，共同见证这座城市发展的万千气象。

看绿色“春城”，绘生态之美

滇池，古名“滇南泽”，又称昆明湖。从高处俯瞰，形似一弯弦月，浩浩荡荡、碧波荡漾。近年来，昆明综合采取控源截污、精准防控、科学补水、生态增绿等措施，推动滇池流域水质、水环境、水生态整体改善。

滇池旁的西山，与蓝天白云相映成画，引得《赞比亚时报》周刊主编安德鲁·摩西·米蒂欣然前往。首次乘坐缆车沿索道上山的安德鲁对“春城”之美赞不绝口。

下了缆车步行爬山时，安德鲁偶遇了一对来自德国的夫妇，他们听闻昆明的生态环境优美，特地来到这里开展骑行之旅。安德鲁感慨，昆明在生态文明建设方面确实取得了很显著的成果，“春城”找到了推进城市绿色发展的路径。

看多彩“春城”，鉴文化交融

滇池之畔，在云南民族村，看中国少数民族风情绽放、团结友爱。精美的傣族竹楼、古老的白族民居、独特的彝族石林景观……一个个“村落”以小见大、以景融情，生动展现云南省民族文化互鉴融通、民族团结进步的和美景象。

“春城”如花，花开“春城”，如今昆明“鲜花经济”与国际市场密切联通。从“走出云南”到“走向世界”，昆明铁道职业技术学院持续帮助老挝培养铁路技术人才……

“昆明是一个极具发展潜力的城市，包容开放的文化属性推动着城市各个方面协同发展，齐头并进。”肯尼亚国家广播公司资深新闻编辑阿涅斯·姆比特·姆旺甘吉说。

风起“春城”，气象万千——涌动新势能。

云南昆明滇池风光。韩学海摄

昆明滇池海埂大坝环境优美，生态和谐，吸引众多游客前来游玩。本报记者 伊霄摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员安德鲁·摩西·米蒂（右）和偶遇的德国游客拍照留念。本报记者 伊霄摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在云南民族村体验民俗活动。徐俊摄

云南省游泳队运动员在昆明海埂体育训练基地进行训练。本报记者 伊霄摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在昆明国际花卉拍卖交易中心参观拍照。人民网记者 赵祖乐摄

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在昆明铁道职业技术学院高速动车组教学用车上参观体验。人民网记者 赵祖乐摄

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

文字记者：王 爽、马弘杨

图片编辑：伊 霄、赵祖乐

鸣谢：昆明信息港，胡馨允（实习）参与创作。

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