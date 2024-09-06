人民日报客户端 周斌 王亮

充满艺术细胞的哈萨克斯坦总统广播电视总局主编古利法丽扎·拉马扎诺娃不放过任何一个能拍出美照的地方，她在中国酒文化城古色古香的景色里定格（周斌摄）

茅台酒无疑是中国符号之一。

“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团成员，无人不识茅台酒。“李白饮酒写出《将进酒》，武松酒后打老虎。”“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫，脱口而出中国“酒故事”。

一字一典故，字字和酒相关。“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫说：“记录下来，慢慢消化。”（温素威摄）

9月3日上午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团，来到贵州省仁怀市的中国酒文化城，体验中国名酒茅台的文化魅力。

中国酒文化城位于贵州省仁怀市茅台酒厂内，占地3万平方米，包含汉、唐、宋、元、明、清、现代等不同时代建筑的七个馆，分别介绍了各个历史时期中国酒业的发展和与酒有关的政治、经济、 军事、文化及民俗等；展示了酒类生产的发展延革、酿造工艺，是获得“大世界基尼斯之最”认证的世界规模最大的酒文化博物馆。

欧亚媒体考察团成员对中国的“诗仙”李白都很感兴趣（陈斌摄）

如果说酒是一种世界性的语言，那么中国茅台酒一定是最醉人的语言。

到达中国酒文化城，茅台酒特有的酱香扑鼻而来。《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫对中国的酒文化很感兴趣，不但挨个展位参观，还给其他国家同行当起了俄语讲解员。

谢里克·科尔茹姆巴耶夫在阅读《申报》对茅台酒的报道（周斌摄）

爱和中国雕塑合影的吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃说，她之前就知道中国茅台酒，并且品尝过。在他们的国家，现在学习中文的人越来越多，图书馆里也有很多中文书籍。她说，“中国语言、中国酒、中国书，都是热门。”

喝过茅台酒的妮娜·尼奇博洛娃在中国酒文化城里留影（周斌摄）

摩尔多瓦“信息标签”通讯社社长亚历山大·塔纳斯笑称，他的国家素有“葡萄酒之乡”美誉，虽然他平常主要喝低度的葡萄酒，但是高度的白酒会“让自己感觉更幸福”。他对比了摩尔多瓦和中国的做法。他说，“我的国家常用举办红酒节日的方式传播酒文化，而中国政府为保护文化遗产做了更大努力，会把酒文化历史梳理出来，不光有珍贵的文物，还想方设法鼓励人们参观。”

穿过历史的厚重，行至中国酒文化城的深处，参天古树旁有一座现代的建筑，陈列有各种样式的茅台酒，还有走创意混搭风的茅台鸡尾酒和茅台冰淇淋。果然懂创意的茅台更加光芒四射，来自欧亚各国的考察团成员都迫不及待地来上一杯，挖上一勺，用喝惯了伏特加、葡萄酒的味蕾感受来自东方特有的酱香风味。

创意混搭风的茅台鸡尾酒和茅台冰淇淋很受欢迎，外媒记者不停问“还有吗？”（左一为亚历山大·塔纳斯 温素威摄）

浅酌之间，格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼可能是收获最大的一位，中国茅台酒与冰淇淋的结合让她印象深刻，她感叹“这种奇妙的结合是一种中国创造”，味道好极了。

莉安娜·乔尔乔利亚尼在品尝茅台鸡尾酒后收获了自己的生日蛋糕，许愿前先干了一杯茅台酒（陈斌摄）

这一天，正巧是莉安娜·乔尔乔利亚尼的生日。她说，可以和这么多来自各个国家的朋友，在中国名酒发源地，用茅台鸡尾酒来庆祝生日，“是一次难忘的奇妙旅程”。

“干杯！生日快乐，友谊长存。”

汉语、俄语、英语，媒体同行们举起酒杯，高声祝福。

(责编：崔越、刘叶婷)