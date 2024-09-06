机械四肢灵活驱动，闪转腾挪尽显灵敏……南方电网广东电网公司企业文化展厅，机器狗“吠云”的“一举一动”不时引发阵阵赞叹。

9月4日下午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的拉美媒体采访团来到这里，从一项项数字电网新技术、新成果中感受高质量发展的数字动能。

在现场，机器狗“吠云”跟随工作人员“前进”“后退”“卧倒”等指令，“标准”完成一个个动作，一段富有节奏感的“机械舞步”更是令采访团成员纷纷举起手机，抓拍记录精彩瞬间。

“南方电网在电力能源领域的前沿技术成果，是中国不断推动科技创新和技术进步的一个缩影。智能化程度如此高的机器狗在我眼前行动自如，这样的画面就好像科幻电影一样。”秘鲁《秘鲁人报》社长费利克斯·阿尔贝托·帕斯告诉记者，希望能通过更广泛、更深入的合作，推动更多以人工智能等技术为代表的、来自中国的前沿技术成果来到拉美地区。

应用数字化成果，电网巡检更加智能高效。南方电网积极推进电网数字化、智能化建设，目前已建立了“全国首个、规模最大”配网机巡自动巡检全覆盖省级电网。一批智能巡检机器人“活跃”在作业一线。

除了“吠云”，展厅现场“一大一小”两款智能机器人同样吸引采访团成员的注意——个头较大的室外轮式智能巡检机器人，能够在无人值守的变电站对设备进行现场监视，用以代替人工完成重复性强、劳动强度大、风险高的巡检工作；个头小一些的室内轻量化智能巡检机器人，“主攻”室内环境日常运维巡检，能灵活编制任务，提高智能运维能力。

洪都拉斯记者协会主席奥斯曼·莱奥内尔·雷耶斯表示，“我在这里看到日新月异的科技进步，为减少人类面临的风险隐患提供了技术保障。技术进步对于推动电力能源领域行业发展的重要意义在此得到了生动体现。”

精准看“天”，一体化智能系统实现全流程自动化分析处理，精准识别线路杆塔倾倒等隐患；智能巡“空”，无人机实现自主巡检，运维人员通过APP可以快速设定巡检信息，一键启动无人机自动进行巡视；安全探“地”，一系列机器设备代替人工进行搭接引线作业……工作人员介绍，依托“天、空、地”智能联合巡检系统，南方电网应用无人机、机器人、摄像头等进行智能联合巡检，全方位保障电网安全。

“在全球范围内，电力能源对于推动经济社会发展起到了重要作用。南方电网在电力供应和安全保障等方面的技术成果，对我们国家的能源领域发展很有借鉴意义。”智利合作社电台“中国现象”栏目主管法比安·皮萨罗·阿尔科斯表示。

以数字化赋能电网高质量发展。目前，南方电网依托能源科技创新，建成世界首个特高压柔性直流工程等世界级重大输电项目，投产世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置、大容量钠离子电池储能电站等，自主研发电力主控芯片“伏羲”并实现量产，发布国内首个电力物联操作系统“电鸿”，助力建设新型能源体系和新型电力系统。

统筹：徐 波

文字：朱禹柔 石青川

摄影：蒋雨师

视频制作：王靖舒 岳雄雄 刘潇 薛昊瑞 张溢

(责编：崔越、杨牧)