中新网银川9月4日电 (记者 李佩珊)记者4日从宁夏回族自治区党委宣传部获悉，中国扶贫题材电视剧《山海情》自2021年1月在宁夏卫视、东南卫视、北京卫视、东方卫视、浙江卫视首播后，又先后被译制为马来语、喀尔喀蒙古语、哈萨克语、斯瓦希里语、豪萨语、法语、西班牙语、德语、韩语等20多个语种，在科摩罗、中国香港、北美、东南亚、阿拉伯、非洲等50多个国家和地区播出。

宁夏闽宁镇是电视剧《山海情》故事发生地，也是拍摄地。闽宁镇是以福建、宁夏两省区简称命名的移民开发区，也是中国东西部扶贫协作的“起点”。经过20多年的发展，这片昔日“天上无飞鸟，地上不长草，风吹沙石跑”的荒芜之地，已经发展成为常住居民6.6万人，产业兴旺、充满生机的特色小镇。

电视剧《山海情》以平民视角、平凡叙事将脱贫攻坚和东西部扶贫协作典范——闽宁协作模式进行了生动再现。该剧讲述了20世纪90年代以来，在国家扶贫政策的引导下，在福建的对口帮扶下，西海固民众通过移民搬迁，不断克服各种困难，探索脱贫发展办法，将风沙走石的“干沙滩”建设成寸土寸金的“金沙滩”的故事。《山海情》还被列入国家广电总局第三批2018—2022年重点电视剧规划选题。

据悉，《山海情》在海外热播后，不少国家对其进行了本土化译制配音，有效提升了该剧的传播效果。同时，该剧还通过YouTube等海外新媒体平台播出，播出频率超1600万次，内容展示次数超过1.3亿次。其中，首集观看次数达164万次，点赞8000多次，实现广泛传播。在国际评分网站IMDb平台，电视剧《山海情》评分8.5分，位居平台中国电视剧评分前列。

与此同时，国家大剧院还根据同名电视剧改编，与北京市委宣传部、福建省委宣传部、宁夏回族自治区党委宣传部联合出品，推出原创民族歌剧《山海情》，向世界传递“中国声音”，讲述宁夏故事。歌剧《山海情》的剧本创作在电视剧的基础上充分融入歌剧艺术特点，沿袭了《小二黑结婚》等中国传统歌剧的样式，使用话剧加唱形式呈现，使得戏剧节奏紧凑，同时也十分易于普通观众聆赏。截至目前，歌剧版《山海情》已完成了多轮巡演。2023年，歌剧版《山海情》获得第十届北京市文学艺术奖。

(责编：艾雯、张悦)