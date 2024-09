导读:过去几十年来,中非合作经受住了外界质疑,取得了双赢成果。9月4日在北京召开的2024年中非合作论坛峰会,将强化中非合作,共话未来前景。在非洲经济转型背景下,中非双方除了在基础设施等方面亟需展开合作外,还应更多关注粮食安全、青年就业、能源转型等议题,挖掘新合作潜力。一些成功的中国模式值得在非洲推广,以促进非洲现代化和可持续发展。

作者:姆旺吉·瓦奇拉(Mwangi Wachira)

世界银行前经济学家

肯尼亚政府顾问

2024年1月,一艘集装箱货船从南非启程,将货物运往非洲各港口。自非洲大陆自由贸易区于2021年正式启动以来,南非成为第31个加入该贸易区的国家。截至目前,已有47个国家正式批准了该协议。

非洲国家之间的贸易正在强劲增长,催生了一系列价值链,体现了发展的核心要素。这得益于非洲不断完善的公路、铁路、港口以及电网等基础设施建设。在“一带一路”倡议框架下,中国在非洲的基础设施建设项目对其产生了深远影响。可以说,非洲历史性地“赢”了。

在此过程中,中国不仅获得了大宗商品和矿产资源的准入权,还开拓了非洲日益庞大的中产阶级消费市场。总体而言,非洲新基础设施的投资与运营推动了中国的崛起,助力它成为当代工业大国和全球经济大国——这样看来,中国也“赢”了。

中国和非洲之所以能够“双赢”,是因为双方近乎心无旁骛地专注于基础设施建设。尽管多年来不断有人给这些项目贴上“债务陷阱”“毫不掩饰的殖民”,以及“非洲的轻信和中国的狡诈”等负面标签,但这些项目经受住了质疑或批评。

图片来源:新华社

目前,非洲大陆的基础设施仍存在明显缺陷。因此,中非伙伴关系应持续加强,为非洲建设更多的公路、港口、发电站和铁路。基础设施的完善将是至少下一代人的第一要务。

那么除此之外,对于这一代人来说,第二、第三、第四要务又是什么呢?在2024年,中非合作论坛可重点关注以下领域:

第二要务——粮食安全问题。

长期依赖粮食援助会对一个国家的方方面面造成负面影响。无法生产或购买足够的粮食是许多非洲国家的致命弱点。这阻碍了非洲国家的现代化进程,使他们容易遭受外部干涉和控制。然而,也有一些非洲国家拥有广阔的土地资源,能够生产充足的粮食,以满足国内需求,并将剩余的粮食用于出口。在一些非洲国家,粮食援助反而扭曲了市场价格,抑制了当地粮食生产,从而引发对更多粮食援助的需求。

在我们这个时代,气候变化正在加剧粮食安全的不稳定性。过去在广阔的非洲大草原上生长的耐寒作物正在成为遥远的记忆。除非采取重大甚至更加激进的措施,否则气候变化将进一步加深和扩大粮食安全的不稳定性,进而引发史无前例的社会危机。

在大约三代人之前,专家们也为中国描绘了一幅类似的严峻图景,并提出警示:粮食安全问题将引发一场迫在眉睫的灾难。然而,中国已经成功帮助数亿人摆脱极端贫困,在这过程中为人口提供了充足的粮食。

许多非洲政策制定者与分析人士迫切希望复制中国的成功。因此,中非伙伴关系应该着眼于非洲农业和粮食生产的现代化,以帮助非洲国家预防潜在的危机和灾难。

图片来源:新华社

第三要务——就业问题,尤其是非洲青年群体的就业问题。

非洲的年轻一代可以被视为推动现代化的重要动力,他们既是一个巨大的实际或潜在的消费市场,也是创造力的源泉,一个重塑非洲价值的新窗口。然而在许多非洲国家,有相当大比例的大学和技术培训学校的毕业生却找不到改善生活水平的机会。在一些非洲国家,这些希望的破灭构成的威胁可能与粮食安全问题一样严重。

大宗商品和矿物的开采确实为非洲当地创造了就业机会,培养了技能熟练的劳动力队伍。但更加亟需的是提升产品附加值,也就是在非洲生产工业制成品,以此来创造更多具有实质性意义的就业机会。

中国与东盟国家之间的伙伴关系所带来的结果就是这样的。截至2022年,中国企业在新加坡、印尼、马来西亚、泰国和越南等东盟国家累计创造就业岗位超66万个。非洲也迫切需要类似的就业机会。

可以把中国-东盟合作机制中的一些安排移植到非洲,从在非洲市场经营的上万家中国企业中选择一些,积极承接当地的制造业发展,并以此为基础创造就业岗位,培养熟练技术人才。和东盟一样,非洲也希望成为一个小型的世界制造业中心。

第四要务——能源结构转型。

尽管非洲国家并未形成市场垄断,但拥有丰富的大宗商品和矿物资源,如稀土金属,这些资源在能源行业从化石燃料向可再生能源转型的进程中发挥着关键作用。这些矿物被输送至全球各地进行加工和商品生产,其中一部分最终返回非洲。

如果非洲的矿产资源和大宗商品在两至三代人之内被榨干、卖光,空留下那些公路、铁路和港口等基础设施又有什么意义呢?届时,非洲将失去实现现代化的机会。为了避免这种情况发生,非洲必须利用好这些促进能源转型的自然资源,提升对它们的加工能力,把资源转化成产品。这种为“后化石燃料时代”制造和使用产品的跨越式发展,必须成为非洲国家发展和现代化的新举措。

比如,东非地区拥有丰富的矿产、稀土金属和石油资源,中国企业在南非所积累的经验可以移植到那里,用于制造电动汽车、太阳能电池板、风力发电和储能设备。举例来说,肯尼亚联合车辆装配有限公司 (AVA) 与中国汽车制造商比亚迪合资在当地设立电动汽车组装厂,这一做法可以在非洲其他地区得到复制和推广。

中国愿意倾听非洲国家心声,支持非洲发挥主观能动性。作为回报,非洲也对中国的优先事项给予了支持。本着这一精神,2024年中非合作论坛可深入评估是否适宜将工作重心从化石燃料、制造业转向为非洲青年群体创造有意义的发展机会,同时在确保基础设施建设不受影响的前提下,将消除粮食安全问题作为下一代人的优先事项。如果这三个领域中的任何一个能够作为基础设施建设的补充方案,那么就应当确定清晰的目标,为我们的后代指导中非伙伴关系发展。

本文原文发表在中国日报国际版,原标题为 "Where China, Africa can go next"

