在非洲科摩罗，曾疟疾肆虐。2006年，广州中医药大学青蒿抗疟援外医疗队来到科摩罗，协助开展从源头快速清除疟疾的计划，经过一批批医疗队的努力，目前当地的疟疾发病率和死亡率都大大降低。

广州中医药大学青蒿研究中心研究员 邓长生：我们当时到了科摩罗所有的医疗点，门诊病人60%是疟疾病人，住院病人有一半是疟疾病人。我们去的各个乡镇医院，走廊里躺的都是疟疾病人。

邓长生是广州中医药大学青蒿抗疟援外医疗队第一批前往科摩罗的医疗队员。2006年，他们看到科摩罗医疗条件落后，缺乏防治药品。一开始，当地人对来自中国的治疗方案和药品还不太了解，为尽快展开工作，医疗队想了不少办法。

广州中医药大学青蒿研究中心研究员 邓长生：我们宣传是做到逐家、逐户、逐村，比如我们采取摩托车巡游，车辆张贴横幅、宣传画的形式，让当地政府、当地民众加以接受。现场我们中方团队以身试药，观察我们没什么反应，当地的行政长官、行政官员带头来吃，吃完之后，当地民众才一步一步去接受。

经过中国医疗队多年来坚持不懈努力，来自中国的抗疟方案取得明显效果，科摩罗疟疾全年发病率下降98%，从控制疟疾阶段进入预消除阶段。

广州中医药大学青蒿研究中心研究员 邓长生：之前科摩罗官方统计的数据，每一年的疟疾死亡人数超过了60人，经过我们这个项目实施，没有因为疟疾而死亡。

现在，科摩罗用的是第四代青蒿素复方，团队在继续巩固抗疟成果的同时，还在做大量临床数据研究，促进药物更新迭代。

广州中医药大学青蒿研究中心研究员 邓长生：我们这个团队去做一些力所能及的工作，把中国的疟疾消除成功经验，把中国的原创青蒿素复方的药品，能够跟这些疟疾流行国家的民众一起分享这个成果。

科摩罗的疟疾防治工作取得了显著成效，但是中国援外抗疟的步伐从来没停止。近些年，广州中医药大学青蒿抗疟援外医疗队陆续前往柬埔寨、越南等30多个国家开展青蒿素复方快速灭源除疟。90后的谭瑞湘在学校听了一场特殊的讲座后，决定投身于援外抗疟的队伍，成为年轻的援外队员。

广州中医药大学青蒿研究中心博士研究生 谭瑞湘：当时听了讲座，我被这种精神深深打动，觉得他们做的事情特别伟大，也是我当初选择学医的初心，所以后来我义无反顾投入这里面。

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