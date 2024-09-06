中新社北京9月4日电 题：咖啡豆里的中非“生意经”

中新社记者 刘亮

一粒非洲咖啡豆漂洋过海到中国需要多长时间？

在湖南长沙从事咖啡生意25年的景建华说，五年前，至少需三个月；而现在，一个月甚至更短时间就能实现。

非洲咖啡豆海运时间提速背后，是中非经贸往来持续升温，也是中国对非洲一系列贸易便利化措施加速落地。

数据显示，中国已连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。今年，中非贸易更上一层楼，继2023年中非贸易额连续第二年刷新历史峰值后，今年前7个月中国对非洲进出口总额1.19万亿元(人民币，下同)，规模创历史同期新高。

中非贸易规模持续扩大，得益于中国为非洲农产品开辟“绿色通道”，实施检疫审批即申即审、优先查验和绿色查验通道等措施。与此同时，中非经贸博览会和自由贸易试验区等平台，也让更多非洲产品乘着“东风”进入中国，咖啡豆便是其中之一。

景建华向中新社记者介绍，非洲是全球重要的咖啡豆产区之一，得天独厚的自然环境和海拔高度，让非洲咖啡豆备受市场青睐。然而，中非相隔万里，过去大多需要通过中间商做贸易，采购周期长，价格不实惠，咖啡豆货源品质还不够稳定，这些现实困难往往让不少人望而却步。

转变起于2018年。这一年，中非合作论坛北京峰会宣布实施“八大行动”，实施贸易便利行动，扩大进口非洲商品，是其中重点部署。随后，蓝图迅速变为现实：中非经贸博览会长期落户湖南；中国(湖南)自由贸易试验区获批，任务包括探索中非经贸合作新路径新机制……

“与五年前相比，非洲咖啡豆进入中国市场更加顺畅，大大节省了运输时间，也减少了很多沟通成本。”景建华说，如今有政府平台牵线搭桥，自己结识了不少非洲咖啡豆的优质合作伙伴，货源质量更有保障。

当下，中国咖啡生意孕育巨大潜力。《2024中国城市咖啡发展报告》显示，2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，咖啡产业近三年年均复合增长率达17.14%，预计2024年将增至3133亿元。

“咖啡目前在中国饮品市场是朝阳行业。”从业20多年的玖秀咖啡创始人肖雍琪说，在众多咖啡豆里，非洲咖啡豆品种丰富，地域特色鲜明，总体口味清爽，夹带花果香气，受到众多消费者喜爱。在玖秀咖啡，非洲咖啡销量已占据“半壁江山”。

中国林业与环境促进会咖啡产业分会秘书长孟东炜指出，非洲作为咖啡的原产地，种植历史悠久，咖啡豆品质高，在全球享负盛名。而中国消费市场庞大、发展潜力足，机械制造领域优势突出。通过合作，非洲咖啡豆能获得中国稳定的市场销售渠道，促进当地经济发展。双方技术合作也有利于帮助非洲提升咖啡种植技术，改善加工条件，提高产品附加值，助推非洲咖啡产业现代化。

柑橘、牛油果、辣椒、芝麻……除了咖啡豆，更多非洲产品已出现在中国各地商场货柜上。中国海关总署统计分析司司长吕大良认为，中非经贸合作日趋紧密，中国需要更多的“非洲产”，非洲也需要更多的“中国造”，双边贸易发展前景广阔。

在中国非洲研究院经济研究室主任杨宝荣看来，中国与非洲的人口总和约占全球总人口三分之一，中非合作市场被视为全球最大市场。当前，中非双方均面临着产业升级和工业化建设的紧迫任务，这将进一步激发建筑、工业生产等多个领域市场需求。同时，鉴于中非经济间的高度互补性，在中非合作论坛框架下，双方有望打开更多经贸合作新空间。(完)

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