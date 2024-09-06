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中老青年对话会在老挝举办

2024年09月06日08:57 | 来源：新华网
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新华社万象9月5日电（记者赵旭 马淮钊）“加强青年交流 共筑友好未来”中国和老挝青年对话会4日在万象老挝国立大学举办，来自中老两国的青年、学者和媒体代表等80余人参加。

与会嘉宾围绕青年群体在构建中老命运共同体过程中发挥的重要作用进行深入交流，并在落实中老命运共同体新版行动计划、持续推动深化人文领域交流合作、加强两国高校智库合作、促进青年交流方面达成共识。

老挝青年代表苏美玲和黎嘉欣表示，包括中老铁路在内的中国技术改善了老挝人民的生活，许多老挝青年正在通过互联网平台学习中文并了解中国发展，希望有更多介绍中国的书籍帮助老挝青年更好地了解中国。

留学老挝的中国青年代表张继芳对于中老之间深厚的友谊有着深刻体会，她希望中老之间能进一步加强经贸和人文交流，为两国青年创造更多机遇。

中国外文局局长杜占元在对话会上表示，期待两国青年坚定信念，做中老长久友好的维护者；锐意进取，做中老务实合作的建设者；加强交流，做中老文明互鉴的传播者。

老挝国立大学校长代萨努拉也勉励两国青年不断增进彼此了解和友谊，为促进老中人文相亲贡献积极力量。

此次活动由老挝国立大学、中国外文局亚太传播中心、外文出版社、亚太智库联合主办，老挝国立大学中国研究中心承办。

(责编：艾雯、张悦)

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