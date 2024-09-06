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跨越万里，找寻绿茵场上相通的热爱

2024年09月06日08:56 | 来源：新华网
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新华社北京9月5日电 题：跨越万里，找寻绿茵场上相通的热爱

新华社记者李春宇

7年前，津巴布韦足球教练查库兹拉不远万里来到中国，选择攻读国际贸易专业。探索经商之路的同时，他也在绿茵场上找到了相通的热爱。

“我喜欢旅行，到世界各地感受不同的文化，也想亲身感受‘中国制造’的魅力。”查库兹拉在湖州师范学院完成了四年的本科学习，浙江蓬勃发展的批发和零售业给他留下了深刻印象。他希望未来回到津巴布韦，把在中国的见闻和学到的知识分享给更多非洲朋友，而现在他还要继续这段中国之旅。

2022年，查库兹拉在北京参加比赛期间，遇到了龙鼎YIYA国际足球俱乐部负责人李飞宇，经过短暂的交流，两人一拍即合。查库兹拉就这样定居北京，成为一名青少年足球教练。他回忆道：“做出这个决定非常简单，我们对足球拥有同样的激情，渴望见证足球小将的成长，让他们也感受到足球的美妙。”

对于一名足球教练来说，29岁的年纪还非常年轻，但查库兹拉的球龄已有25年。他始终记得自己在津巴布韦踢球时，教练曾告诉他，不要只专注于脚下的技术，还要尝试理解比赛以及足球这项运动的方方面面。查库兹拉认为，一名教练，无论是60岁还是20岁，都能从不同视角带给球员一些新思路。

查库兹拉目前在俱乐部指导的学员大多是5至12岁，正是青少年足球培养的关键期。给球员做一对一训练，是查库兹拉最喜欢的环节。他说：“一支球队的成功，需要每一位球员努力达到高水平，并学会如何与队友完成配合。这就像盖房子，用砖砌成的墙体比一块厚板坚硬得多。”

训练课上，小球员们在查库兹拉的指导下，一遍又一遍地重复着带球、停球、射门等技术动作。他坚信，只有在球场上以正确的方式做好每一件看似简单的“小事”，日积月累才能取得质的提升，而任何一次“小失误”都有可能改变比赛走势，甚至让队伍错失胜利。

细节决定成败，这既是足球理念，又是人生态度。“日复一日的自律、持之以恒的毅力、拼尽全力的勇气、团队协作的意识，这些优秀品质和能力不仅可以让孩子们在足球场上不断成长，更重要的是能为他们的人生发展打下良好基础。”查库兹拉说。

两年来，他非常享受每周在绿茵场上和球员相处的时光。他说：“当孩子们在场上完成了和自己喜欢的足球明星一样的技术动作，兴奋得久久不愿离开，我看到了最纯真的笑容、最纯粹的热爱。”

每当看到这一幕，查库兹拉都会想起自己的童年时光。那时回到家里写完作业，出门大喊一声，五分钟之内，就能召集来十多位一起踢球的小伙伴。“一个球，一片空地，就足够了。”他说，“感觉中国学生的课余时间被排得很满，平时想凑十几个人一起踢球并不容易，所以更希望能在每周的训练课上让孩子们尽兴。”

查库兹拉目前指导的“精英队”有十多位学员，每周训练加比赛总共三次，每次两小时。俱乐部会定期组织友谊联赛，也参加“百队杯”等大规模赛事，为球员提供更多竞技和展示自己的机会。

在家乡津巴布韦，查库兹拉这两年开始创办自己的“足球学院”，已经聘请教练为当地青少年提供指导。“2010年南非世界杯让世界看到了非洲人对足球的无限热爱，是一场狂欢。津巴布韦与南非接壤，但是很遗憾，我当时在读高中，正在准备一场非常重要的考试，所以没能到现场观赛。期待世界杯再次来到非洲，让世界感受到我们的激情。”他说。

在查库兹拉看来，在北京的生活一切都“刚刚好”，并没有感到孤单。如果有一天觉得是时候回到津巴布韦了，那一定是经过深思熟虑之后的决定。“未来回国之后，我也会继续推进中非之间的青少年足球交流，把在中国学到的经验带回非洲。”他说，“当然，中非合作不止于足球，希望看到更多经贸等领域的合作。如果有机会的话，我也想贡献一份自己的力量。”

(责编：艾雯、张悦)

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