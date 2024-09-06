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中非合作论坛｜题：“同路人才是真朋友”

2024年09月06日08:50 | 来源：新华网
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新华社北京9月5日电 题：“同路人才是真朋友”

新华社记者樊宇

在5日举行的中非合作论坛北京峰会开幕式上，习近平主席用非洲谚语“同路人才是真朋友”道出中非关系历久弥坚的根之所系、中非合作坚定前行的根本所在。这与中国古语“交得其道，千里同好”异曲同工。志同道合方为真朋友，中非在现代化征程上携手同行，是共促发展的合作者，更是振兴路上的同路人。

中非是同路人，同走的是追求发展繁荣之路。中非双方将“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接，以共同发展凝聚中非合作动能。中国一直坚定支持非洲探索自主发展道路，聚焦非洲工业化、农业现代化、人才培养等重点领域，推动中非合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展，真正想非洲之所想，急非洲之所急，契合非洲现代化发展所需，以实际行动支持非洲发展繁荣。

中非是同路人，同走的是奔向现代化之路。中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标稳步迈进。中非要携手推进公正合理的现代化、开放共赢的现代化、人民至上的现代化、多元包容的现代化、生态友好的现代化、和平安全的现代化，必将掀起“全球南方”现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

当今世界，发展中国家纷纷独立自主探索现代化道路，汇聚成一股不可阻挡的时代潮流。非洲国家正经历新的觉醒，探索符合本国国情的发展道路、把前途和命运掌握在自己手中的决心更加坚定。在这一新的历史进程中，中国与非洲兄弟坚定站在一起。正如习近平主席所说，现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。28亿多中非人民凝聚起磅礴力量，共同探索符合自身特点的现代化道路，必将绘就人类社会发展史上的崭新画卷。

(责编：艾雯、张悦)

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