人民网讯 一座“丝路金桥”连接起中非特色元素，货轮满载远航、列车驶向前方，脑机接口技术、智能机器人、无人送货车等描绘着创新合作的未来……长安街沿线，“命运与共”“合作共赢”“美好蓝图”等一组组创意陈设寓意着中非友好薪火相传，共同发展道路越走越宽。这是2024年中非合作论坛峰会召开前一天，《人民日报》以“谱写构建中非命运共同体新篇章”为标题，展开报道的开篇。

2024年中非合作论坛北京峰会期间，长安街东单东南角“命运与共”主题花坛丝路金桥景观。受访者供图

金秋时节，天高云淡。9月4日至9月6日，2024年中非合作论坛北京峰会举行。这是中国和非洲人民又一次友谊与合作的历史性盛会。 本次峰会主题为“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”。这不仅体现了中非双方对现代化发展的共同追求，也展现了双方携手前行、共克时艰的坚定决心。

2018年中非合作论坛北京峰会期间，丝路金桥主题景观。受访者供图

2018年9月，中非合作论坛北京峰会在北京国家会议中心举办，矗立于国家会议中心外的主题景观雕塑“丝路金桥”曾给世人留下深刻的印象：由琥珀色金砖堆叠而成的石拱桥，在阳光照射下晶莹剔透，散发出耀眼的光芒。今天，“丝路金桥”再一次亮相长安街，见证这一历史时刻。

其创作者舒勇看来，这是一座融合世界发展中国家各国文化与情感基因的友谊之桥，象征着真诚友好、平等互利、团结合作、共同发展的世界和平友谊。

如何有效向世界传播中国的智慧和文化，向世界展现真实、立体、全面的中国，是舒勇一直在思考的问题。“桥，是连接、沟通，是分享、共享，体现了中国‘和’的精神。”舒勇说，中国文化走入世界并不容易，需要更深层次的沟通和理解，共建“一带一路”倡议本身就是一个伟大的桥梁。因此，他以共建“一带一路”倡议为背景创作了一件桥形的艺术景观。

“丝路金桥”景观雕塑仿照中国最古老的赵州桥的外形，由2万块“长城砖”大小的金色人造树脂水晶砖砌成，全长28米、高7米、宽4米，由700多名工匠历时一年完成。

“赵州桥是千年古桥，建造技术处于世界顶级水平，直到现在还在使用，它体现了中国的工匠精神，也具有承上启下的历史感。从审美上来说，这座桥简洁、大方，为人熟知，它的拱形像彩虹，有‘虹桥’之意，虹桥代表美好希望，适合作为文化载体。”据舒勇介绍，“丝路金桥”每块砖的内部是用熔铸丝绸制作的手工花，涵盖了几十个“一带一路”共建国家、近百座城市的“国花”或“市花”，意味着百花齐放、世界和谐。

舒勇表示，国花是一个国家的文化符号，代表了这个民族的性格，把国花融在一起，体现了你中有我、我中有你的共享精神。从更深远的意义看，这座桥是人类命运共同体的象征。舒勇表示，通过背景和不同内容的变化，“丝路金桥”演绎着人类命运共同体的丰富多样性，让人们对人类命运共同体概念有更形象、更直观的理解。

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