新华社北京9月5日电 题：携手共筑新时代全天候中非命运共同体

新华社评论员

这是中非关系史上新的里程碑——金秋时节，中非领导人齐聚北京，共襄中非合作论坛北京峰会盛举，共商新时代中非友好合作大计。习近平主席在峰会开幕式上发表主旨讲话，着眼加速演进的世界百年变局，提议将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，宣布中非携手推进现代化的一系列重大举措，擘画了中非关系发展新蓝图。讲话高瞻远瞩、内涵丰富，引领中非在现代化新征程上阔步前行，开辟中非关系更加壮丽的前景。

根之茂者其实遂。中非友好交往源远流长。特别是新时代以来，双方秉持真实亲诚理念，以元首外交为引领，推动中非关系开启“加速度”、中非合作驶上“快车道”、中非命运共同体建设迈上新台阶。经过近70年辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。鉴往事，知来者。习近平主席从历史发展中汲取智慧，在时代大潮中引领航向，提议将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。确定中非关系新定位，是应对百年未有之大变局的时代要求，是新形势下加强中非合作的现实需求，也是中非领导人和中非人民的共同愿望。新时代，新定位，新希望。站在新的历史起点，根植于传统友好、彰显于合作共赢、壮大于与时偕行的中非命运共同体，前景光明、大有可为。

志合者，不以山海为远。中非关系发展的每一个关键时期，双方都能登高望远，找到合作新的契合点和增长点，推动双方关系实现新的跨越。当前，中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，非洲也正经历新的觉醒，朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标稳步迈进。肩负各自发展重任，中非如何团结协作、共逐现代化之梦？习近平主席以“六个现代化”作出回答——携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化。“六个现代化”体现着对现代化规律和时代潮流的深刻把握，贯穿着三大全球倡议的核心要义，与“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”的中非命运共同体理念一脉相承，为中非携手推进现代化指明了努力方向和实现路径。

“开展对非合作，我们讲一个‘实’字”，这是习近平主席的庄严承诺，也是中国对待非洲朋友的一贯理念。近年来，中国同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，结出累累硕果。行程万里，不改初心。习近平主席此次提出，未来3年同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，为深化中非合作、引领全球南方现代化注入新的强劲动力。从文明互鉴到贸易繁荣，从产业链合作到互联互通，从发展合作到卫生健康，从兴农惠民到人文交流，从绿色发展到安全共筑，一系列务实举措，契合双方推进现代化的迫切需求，体现了合作转型升级的发展方向，必将推动中非合作向更高质量、更深层次、更宽领域迈进。

“今天是非中关系的历史性时刻”“在实现梦想的道路上，中国是伟大的伙伴”……习近平主席的主旨讲话，让非方领导人倍感振奋。中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。大道众行远，携手向未来。28亿多中非人民同心逐梦，必将掀起中非携手推进现代化的合作热潮，发出全球南方奋发向前的时代强音，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

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