新华社金沙萨9月5日电（记者史彧）首批9.91万剂猴痘疫苗5日运抵刚果（金）首都金沙萨。刚果（金）政府表示，将尽快开展疫苗接种工作。

刚果（金）卫生部长坎巴当天在金沙萨恩吉利国际机场出席接收仪式后对媒体说，刚果（金）将在本周接收共计20万剂猴痘疫苗，其余疫苗将于7日运抵。刚果（金）卫生部门将与联合国儿童基金会等合作伙伴一起尽快开展疫苗接种工作。不过，坎巴并未明确说明将何时开始疫苗接种工作。

世界卫生组织4日发表声明说，刚果（金）政府计划在本周末开始疫苗接种工作。声明同时指出光靠疫苗不能解决猴痘疫情，呼吁国际社会加强监测、治疗等全方位协作。

刚果（金）卫生部门3日说，今年以来，该国共报告猴痘疑似病例1.9万余起，其中死亡病例650余例。

世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织说，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。8月26日，世卫组织启动一项针对猴痘疫情的全球战略防范和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力遏制疫情传播。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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