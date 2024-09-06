本报北京9月5日电 （记者宦翔）中共中央政治局委员、外交部长王毅5日同中非合作论坛非方现任共同主席国塞内加尔外长法勒、下任共同主席国刚果共和国外长加科索共同会见中外记者。

王毅说，今天上午，中非合作论坛北京峰会盛大开幕。峰会期间，中非双方围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”主题，回顾总结中非友好历程，高度评价论坛成果落实进展，就加强中非全方位合作达成明确政治共识，一致通过《北京宣言》和《行动计划》两份重要文件。峰会取得圆满成功。一是中国与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖。二是中国与非洲的整体关系提升为新时代全天候命运共同体。三是明确了中非携手推进现代化的六大主张。四是制定了下阶段中非合作的行动蓝图。

王毅强调，中非双方还就国际形势和全球治理进行了战略对表。峰会发出了中非共谋发展的时代强音，彰显了“全球南方”团结合作的坚定信心。中非“峰会周”，点亮了共筑人类命运共同体的“南方时刻”。

法勒和加科索表示，非中合作惠及几乎所有非洲国家和所有领域，助力非洲加快迈向现代化，改变了非洲命运，必将作为国际合作的典范载入史册。非方高度赞赏习近平主席宣布的中非合作新倡议新举措和中方为主办峰会发挥的领导力。愿同中方携手落实峰会成果和非中共识，深化非中友好，实现共同发展、共同繁荣。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 06 版）

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