本报北京9月5日电 （记者俞懿春）中非合作论坛北京峰会治国理政高级别会议9月5日下午在国家会议中心举行。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际与卢旺达总统卡加梅共同主持会议。

赵乐际在致辞中说，习近平主席在论坛峰会开幕式上发表主旨讲话，宣布将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，提出中非携手推进现代化的目标方向和“十大伙伴行动”，开启了中非携手引领“全球南方”现代化的新篇章。

赵乐际表示，面对深刻复杂变化的国际形势和各国人民求和平、谋发展的共同愿望，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，得到包括非洲国家在内的国际社会广泛赞誉和积极响应。中非历来是休戚与共的命运共同体，是现代化道路上的同路人。秉持真实亲诚理念和正确义利观，中非命运共同体建设深入发展，双方发展战略深度对接，利益纽带不断拉紧，合作成果更加丰硕，给中非人民带来实实在在的利益。

赵乐际强调，我们要从中非传统友好中汲取智慧和营养，树立历史眼光，牢记中非风雨同舟、患难与共的奋斗历程，珍惜中非守望相助、共克时艰的真挚情谊，把牢中非相互支持、共谋发展的正确方向，让新时代中非友好的根基扎得更深、筑得更牢。要支持彼此探索符合国情的发展道路，以自主发展为底色，既借鉴其他国家现代化有益经验，更注重探索符合自身国情和实际的发展路径，汇聚发展中国家团结合作、联合自强的强大合力。要围绕改革发展相互借鉴，分享深化改革、扩大开放、促进发展、改善民生的成果和经验，聚焦中非高质量共建“一带一路”加强政策法律对接、营造良好合作环境。要建好用好中非交流合作平台，加强中非合作论坛建设，推动论坛发展壮大，在论坛框架内建立中非治国理政经验交流平台，加强在国际事务中的沟通协调，共同维护发展中国家利益。

卢旺达总统卡加梅、赤道几内亚总统奥比昂、厄立特里亚总统伊萨亚斯、多哥总统福雷、南苏丹总统基尔、科摩罗总统阿扎利、中非总统图瓦德拉、津巴布韦总统姆南加古瓦、马里总统戈伊塔、利比里亚总统博阿凯、莱索托首相马特凯恩、突尼斯总理马杜里、乌干达副总统阿卢波出席会议。外方嘉宾在发言时高度评价新时代中国发展和非中合作取得的成就，介绍了各自国家发展经验和实现非洲联合自强的政策主张，期待非中加强治国理政经验交流、开展全方位互利合作。

会议主题为“加强治国理政经验交流，探索现代化发展路径”，由中共中央宣传部牵头主办。约350名中外代表参加会议。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 06 版）

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