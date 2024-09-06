本报记者 李晓宏

“相信此次峰会将深化非中各领域合作，助推贝宁现代化进程。”来华出席2024年中非合作论坛北京峰会的贝宁副总统塔拉塔在接受本报记者采访时表示。

中贝关系发展势头良好，两国务实合作扎实推进。塔拉塔说，近年来，贝中两国在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下开展了富有成效的合作。去年9月，习近平主席同来华进行国事访问的贝宁总统塔隆举行会谈。两国元首宣布中贝建立战略伙伴关系，为双方深化各领域友好互利合作注入动力。

位于西非中南部的贝宁，经济以农业为主，棉花产量位居非洲榜首，腰果、油棕榈、菠萝、乳木果和大豆等经济作物产量丰富。去年第六届中国国际进口博览会上，被誉为“非洲甜面包”的贝宁菠萝首次亮相，开始走俏中国市场。

塔拉塔表示，当前贝中经贸合作迎来新机遇。贝中两国签署了贝宁鲜食菠萝输华植物检疫要求议定书，产品仅用时两个月就实现了快速输华。“我们高度赞赏中方为促进贝宁特色农产品进入中国市场所作的努力。”塔拉塔说，“贝宁正准备将更多农产品出口中国。”

“贝宁政府积极优化营商环境，吸引越来越多的中国企业赴贝宁投资。”塔拉塔说，中国企业在贝宁投资建厂，不仅降低了产品成本，也为当地创造了大量就业机会。“我们希望吸引更多的中国投资，助力贝宁农产品加工、纺织、化妆品等行业发展。”

塔拉塔说，如今，越来越多的贝宁青年获得赴华学习深造的机会。在贝宁开设的孔子学院为当地民众学习中文、了解中国文化创造了条件。贝中教育合作走深走实，既为贝宁培养了人才，也增进了两国民心相通，期待贝中进一步加强在职业技术教育领域的合作。

“去年，中国援贝宁医疗队‘光明行’活动帮助贝宁数百名患者重见光明；今年，我们迎来了第二十七批中国援贝宁医疗队，中国海军‘和平方舟’号医院船也即将到访贝宁。”塔拉塔称，贝中医疗卫生领域合作不断促进两国人民相知相亲。

“中非合作论坛是南南合作的典范。”塔拉塔表示，贝宁愿同中国一道，以此次峰会成功举行为契机，汇聚深化贝中合作的新动能，助力共筑高水平非中命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 10 版）

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