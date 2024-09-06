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“为非中实现共同发展繁荣提供机遇”

——访莱索托首相马特凯恩

本报记者 邹 松 龚 鸣
2024年09月06日07:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中非合作论坛是推进非中关系发展的重要平台。2024年中非合作论坛北京峰会将为非中实现共同发展繁荣提供机遇。”莱索托首相马特凯恩近日接受本报记者采访时表示，此次峰会展现了非中相互尊重、团结合作、共同应对挑战的努力，非方期待进一步深化与中国的合作。

　　马特凯恩表示，中非合作论坛对莱索托等非洲国家发展对华关系发挥了重要作用。在论坛框架下，非中双方开展集体对话，确定优先合作领域，达成具体规划，不仅加强了非中团结和友谊，也推动双方合作不断取得实质性成果，为深化非中关系作出重要贡献。

　　马特凯恩认为，习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念是过去10多年来非中关系不断发展的基石，中国始终致力于做非洲可靠的朋友和真诚的伙伴，“这些都体现在实际行动中”。他表示，中国对非洲大陆基础设施、能力建设等方面的帮助，推动非洲在减贫、经济发展和区域经济一体化等领域取得进展。非中合作增进了双方伙伴关系，促进了共同发展。在信任与合作的基础上，非中将建立更加富有韧性和活力的关系。

　　马特凯恩表示，中非合作论坛框架下的合作项目创造了就业机会，改善了人民生活，极大促进了莱索托发展。中国积极支持莱索托发展纺织业等，为莱索托经济多元化和持续增长作出贡献，中方提供的太阳能光伏等绿色技术支持，十分契合莱索托可持续发展目标。“遵循国际标准和最佳实践，中国企业为莱索托基础设施建设作出了重要贡献。中国企业参与的项目助力我们实现发展目标。在项目建设过程中，中国企业展现了效率，并为莱索托带来了宝贵的专业知识。”他特别提到农业可持续发展，认为通过合作项目和技术转让，中方帮助莱索托提高了农业生产力水平，改善了粮食安全状况。

　　“非中合作建立在相互尊重、共同利益、共同目标的基础上。所谓‘债务陷阱’等论调完全忽视了非中合作的积极成果和互惠互利的特点。”马特凯恩说。

　　“在访问中国期间，我有机会目睹中国式现代化取得的成就。”马特凯恩表示，中国式现代化为非洲提供了宝贵经验，特别是在工业化、农业现代化和经济一体化方面。中国推进高质量发展、高水平开放的举措，对世界经济产生积极影响，助力实现更可持续的全球增长。

　　马特凯恩表示：“莱索托和中国作为全球南方的成员，需要在多边舞台上加强团结合作。莱中可以利用在经济、技术和可持续发展等领域的成功经验，加大相互支持，并支持其他发展中国家发展，以此加强全球南方应对全球性挑战的能力。相信莱中关系将进一步深化。”

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 10 版）

(责编：白宇、袁勃)

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